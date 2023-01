Real Madrid : Ancelotti exaspéré

Le Real Madrid a réussi à renverser un déficit de 1-0 dans le derby madrilène, en éliminant l'Atlético et en se qualifiant pour les demi-finales de la

Mais on sent bien que Carlo Ancelotti en a assez de faire le tour des victoires.

Les Blancos ont eu du mal en première mi-temps et ont été surpris par une belle action de l'Atleti, convertie par Morata. Mais le match a changé en seconde période, le Real Madrid parvenant à prendre le dessus sur le jeu. Ancelotti a déclaré à Marca que le banc s'est avéré crucial.

"L'engagement de tout le monde et le banc donne beaucoup, c'est bien d'avoir des joueurs qui peuvent contribuer. Aujourd'hui, le match a été très disputé, ils ont été meilleurs en première mi-temps et je pense que la seconde a été très bonne pour Madrid. Nous étions sur la bonne voie dans le temps additionnel".

Ferland Mendy est sorti du terrain en seconde période, Eduardo Camavinga a été transféré au poste d'arrière gauche, tandis que Dani Ceballos est entré en jeu au milieu de terrain. Beaucoup ont attribué la clé du match à ce changement.

Ancelotti frustré

On a également demandé à Ancelotti pourquoi il y avait une si grande différence entre les deux équipes.

"J'étais très en colère contre Villarreal, mais pas aujourd'hui. J'ai toujours confiance dans le fait que nous avons les ressources pour nous améliorer. La deuxième mi-temps a été plus un changement mental qu'un changement de stratégie. Ils ont mis plus d'énergie. Plus tard, les changements nous ont donné plus de qualité. Et puis, c'est difficile de comprendre comment une équipe qui joue si mal en première mi-temps fait si bien en seconde".

Sa dernière phrase laisse entrevoir une frustration. La saison dernière, le Real Madrid a fait honneur à ses prestations tardives, mais principalement en Ligue des champions contre les plus grandes équipes.

Cette saison, le Real Madrid a dû se pousser à la limite des matches, même pour certaines petites rencontres. Lors de leurs six derniers matchs, seuls deux d'entre eux ont vu le Real Madrid marquer le premier but et marquer en première mi-temps.