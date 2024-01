Real Madrid : Ancelotti encore ignoré

Le Real Madrid semble prêt à aller de l'avant avec seulement deux défenseurs centraux naturels pour une grande partie du reste de la saison.

L'entraîneur Carlo Ancelotti était apparemment désireux de signer au moins une solution à court terme pour remédier à la crise des blessures, mais après avoir analysé ses options, le club hésite à passer à l'action.

David Alaba étant exclu jusqu'à la saison prochaine et Eder Militao jusqu'au printemps, seuls Antonio Rudiger et Nacho Fernandez restent des options naturelles en défense centrale. Ancelotti a noté qu'Aurélien Tchouameni pouvait bien jouer en défense centrale et Marca affirme qu'il a donné son accord pour y jouer en cas de besoin jusqu'à la fin de la saison, même s'il n'est pas enchanté par cette perspective.

Après avoir étudié l'idée d'un prêt, le Real Madrid n'a finalement pas été attiré par grand-chose. Antonio Silva, Goncalo Inacio et Lenny Yoro ont été cités comme de jeunes options potentielles, mais tous sont chers et le Real Madrid préfère s'en tenir à son plan de recrutement d'un défenseur central à l'été 2025. En fonction du rétablissement de David Alaba, ce recrutement pourrait être avancé à l'été prochain. Si ce n'est pas le cas, Rafa Marin a de fortes chances d'être appelé en équipe première après son prêt à Alaves cette année.

Une stratégie risquée de la part du Real Madrid, qui a visiblement confiance en la capacité d'adaptation de Tchouameni. Même si Militao se rétablit bien, il serait surprenant qu'il soit opérationnel avant le dernier mois de la saison, ainsi que Nacho, alors que Rudiger était dans le trio de tête des minutes jouées en Europe en 2023. Si l'Allemand s'écroule, tout semblant de régularité s'envolera avec lui.