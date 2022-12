Real Madrid : Ancelotti donne une chance aux flops

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, affirme qu'il compte sur Eden Hazard.

Ancelotti est catégorique : il va s'appuyer sur le Belge, malgré ses difficultés de la saison.

Il a déclaré : "Je le vois bien. Il s'est bien entraîné. Je le vois mieux qu'avant la Coupe du monde, c'est vrai. Je suis sûr qu'avec tous les matchs que nous avons devant nous, Hazard va être important."

Concernant l'avenir de Marco Asensio et Dani Ceballos, Ancelotti a ajouté : "C'est une situation qui ne m'inquiète pas parce que je vois les joueurs qui sont très concentrés. Le club ne s'inquiète pas non plus car il y a encore du temps.

"Jusqu'en juin, je fais totalement confiance à ces joueurs. S'ils renouvellent, je suis content et s'ils décident de quitter le club, je serai aussi content."