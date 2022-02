Real Madrid : Ancelotti déjà menacé ?

Florentino Perez serait mécontent de la façon dont Madrid a joué lors de la défaite d'hier soir contre le Paris Saint-Germain et ne verrait pas en Ancelotti l'homme capable de les mener vers une nouvelle ère.

Ancelotti sous pression

Ancelotti a été nommé rapidement l'été dernier après l'échec de Mauricio Pochettino et Antonio Conte. Le vétéran italien était à Everton à l'époque et semblait être l'homme idéal pour remplacer Zinedine Zidane à court terme.

L'article continue ci-dessous

Et Madrid a été bon en Liga cette saison, actuellement en tête du classement et avec quatre points d'avance sur Séville. Ils ont également remporté la Supercopa de Espana. Mais ils ont été éliminés de la Copa del Rey par l'Athletic Club et risquent maintenant une sortie prématurée de la Ligue des champions, une compétition à laquelle Madrid tient comme nulle autre.

Ancelotti a encore deux saisons à courir dans son contrat après celle-ci, mais il est possible que Florentino fasse un changement cet été. Deux des plus grands noms liés au poste et admirés depuis longtemps par le président madrilène sont l'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino et l'entraîneur de Liverpool Jurgen Klopp.