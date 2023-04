Real Madrid : Ancelotti balance sur ses vieux

Le coach du Real Madrid a confirmé que les Blancos cherchent à renouveler les contrats de Luka Modric et de Toni Kroos en vue de la saison prochaine.

Les deux joueurs sont en fin de contrat cet été et, alors qu'ils approchent de la trentaine, les spéculations vont bon train sur l'éventualité d'un départ de la part des Blancos, ou inversement.

Dans le cas de Kroos, l'Allemand est resté timide sur son avenir toute la saison après avoir reconnu qu'il envisageait de prendre sa retraite. On pense que le facteur décisif est de savoir s'il continue à être titulaire dans les matches clés.

Quant à Modric, aujourd'hui âgé de 37 ans, il est le remplaçant le plus urgent pour le Real Madrid, et certains se demandent s'il ne va pas être transféré dans la foulée. De plus, le Real Madrid n'offre qu'un an de renouvellement aux joueurs de plus de 30 ans.

Avant le match contre Villarreal, Ancelotti a confirmé qu'ils étaient en pourparlers pour de nouveaux contrats, après qu'on lui ait demandé s'il était surpris par le manque de mouvement concernant leurs renouvellements.

"Il y a des avancées, parce qu'ils parlent. Je pense qu'ils vont chercher une solution. Il y a des avancées".

"Je vois Benzema, Kroos et Modric comme toujours. Tout au long de la saison, il est normal d'avoir des différences de niveau, de passer par un mauvais moment puis par un bon. Il faut les évaluer en fonction de ce qu'ils font, pas en fonction de leur âge.

"Peut-être qu'ils n'ont pas le physique des jeunes, mais si l'âge vous enlève certaines choses, il vous en donne d'autres.

Prolongation pour les vétérans ?

Et en ce qui concerne ces trois-là, y compris Benzema qu'Ancelotti a également soutenu pour qu'il reste la saison prochaine, il n'y a personne au Real Madrid pour les remplacer.

"Mais personne au monde ne peut gérer les matches comme ces trois-là. Ils sont uniques. C'est quelque chose qui ne s'achète sur aucun marché".

Il est difficile de penser le contraire si l'on considère le palmarès du Real Madrid dans les matches à élimination directe. À maintes reprises, le Real Madrid a été capable de survivre à une pression sous laquelle beaucoup d'autres équipes s'effondreraient. Le meilleur exemple en est sa victoire en Ligue des champions la saison dernière.