Real Madrid : Ancelotti a tranché pour Hazard

Le Real Madrid a fait peu de recrutements plus chers qu'Eden Hazard et plus le temps passe, plus son prix semble onéreux.

Le footballeur belge est arrivé en 2019 pour 115 millions d'euros, mais a été plus ou moins miné par des problèmes de forme physique depuis. Certains avaient espéré que l'arrivée de Carlo Ancelotti pourrait susciter une renaissance chez Hazard, mais même la saison dernière s'est limitée à des aperçus de l'ancien. Après avoir subi une intervention chirurgicale à la fin de la saison dernière, le manager italien s'est montré positif quant à son retour et l'optimisme était général quant à sa forme physique à l'entraînement. Ancelotti est même allé jusqu'à dire à la presse qu'il serait au club la saison prochaine. À ne pas rater INFO GOAL - Mercato : Première offre orale du PSG pour Hugo Ekitike

Chelsea - Manchester City : Edouard Mendy n'a pas du tout peur d'Erling Haaland

Mercato : Le Barça annonce un accord pour la signature de Raphinha

PSG, Milan, Lille… Renato Sanches, un jeu de poker-menteur L'article continue ci-dessous Soit quelque chose a changé, soit Ancelotti n'a pas été tout à fait honnête, selon Relevo. L'expert du Real Madrid Sergio Santos a expliqué que Hazard était sur le marché et qu'il serait vendu si une offre décente arrivait, avec la permission d'Ancelotti. Hazard est quatrième dans la hiérarchie derrière Vinicius Junior, Rodrygo Goes et Marco Asensio dans l'esprit d'Ancelotti, bien que ce dernier ait également été lié à un départ.