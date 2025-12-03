Xabi Alonso Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty
Real Madrid : Alonso cash sur le déclin de Bellingham et Rodrygo

L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, s'est montré peu inquiet quant à la forme de Jude Bellingham et a prôné la patience concernant Rodrygo Goes.

Tous deux ont récemment été remis en question suite à une période de méforme générale.

Bien sûr, Alonso a été plus critiqué que n'importe lequel de ses joueurs, et avant le match des Merengues contre l'Athletic Club, il a esquivé les discussions concernant son avenir. Bellingham est revenu de blessure avec des résultats mitigés : excellent lors du Clasico, il peine cependant à trouver sa place dans l'équipe sous les ordres d'Alonso.

« Il me semble en forme, jour après jour, et il est enthousiaste », a répondu Alonso. « Il partage la frustration de tous de ne pas gagner. Mais cela fait partie de la pression ; Jude veut nous aider tous, et nous voulons l'aider. »

« Arda Guler et Jude Bellingham peuvent jouer ensemble » – Alonso

L’entraîneur du Real Madrid a également été interrogé sur le manque apparent de cohésion au milieu de terrain et sur la complémentarité d’Arda Guler et Bellingham.

« Après le Clasico ou le match contre Valence, ceux qui nourrissaient ces doutes n’auraient pas posé cette question. L’équipe, dans son ensemble, a perdu un peu de sa qualité de jeu, un peu d’énergie. Mais nous rejouons tous ensemble. »

« Personne ne doute de ses qualités » – Alonso à propos de Rodrygo

Dimanche, face à Gérone, Rodrygo a établi un record peu enviable en égalant la plus longue série sans but pour un joueur du Real Madrid. On a demandé à Alonso comment il aidait le Brésilien, alors que des rumeurs circulaient selon lesquelles le Real Madrid serait prêt à le vendre.

« Faites-lui confiance et patientez. Un but pourrait tout changer. Il a du talent ; il a joué certains matchs et pas d’autres. Personne ne doute de ses qualités, et il a la bonne attitude. On l’attend. Il a besoin de cette satisfaction après un bon match. »

