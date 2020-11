Real Madrid, Eden Hazard de nouveau blessé contre Alavés

Ayant pris part aux deux dernières rencontres du Real Madrid, le Belge a dû céder sa place en première mi-temps contre Alavés.

Touché par le Covid-19 juste avant la trêve internationale, Eden Hazard avait dû faire une croix sur le rassemblement de la début novembre. Remis du virus, le Belge semblait enfin revenir sur le chemin de la forme.

Face aux différentes blessures dans le groupe du , Zinedine Zidane n’avait pas hésité à le propulser dans le onze de départ pour affronter . Malgré quelques semaines sans jouer, l’ancien de et de était apparu en jambes, de quoi ravir son entraîneur ainsi que les médias madrilènes.

"Concernant Hazard, je suis ravi car il joue, il a besoin de jouer et c'est ce qu'il fait, en récupérant son football, en faisant ses choses sur le terrain, car nous connaissons la qualité qui est la sienne. Pour le bien de l'équipe, qu'il continue comme ça, nous en avons besoin.", a déclaré Zidane après la victoire contre l’Inter.

"Madrid l'attendait et Hazard a pris les choses en mains. Sans Ramos et sans Benzema, il a assumé la responsabilité du penalty et il ne l'a pas manqué. Très bonnes minutes pour le Belge en première mi-temps", n'hésitait à dire Marca dans son édition.

Preuve de cette embellie ? Dans la démonstration du Real Madrid face à l’ en milieu de semaine, le Diable Rouge a ouvert le score sur penalty (7eme). Acheté 100 millions d’euros durant l’été 2019, Hazard enchaînait enfin deux matches de suite.

Est-ce que Zidane a trop tiré sur la machine avec un joueur fragilisé depuis un an par les blessures ? En tout cas, Eden Hazard n’aura pas passé beaucoup de temps sur le terrain face à Alavés, ce samedi soir.

Tandis que les Basques ont rapidement ouvert le score par Lucas Perez, l’ailier belge a été obligé de quitter ses partenaires juste avant la demi-heure de jeu. Touché au genou dans un contact avec Duarte, Hazard a essayé de continuer mais a dû sortir. Il a été remplacé par Rodrygo à la 28eme minute.