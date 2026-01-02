Real Madrid : 60 millions sur un adolescent

Les Merengues souhaitaient faire confiance à leurs joueurs actuels malgré les départs de Toni Kroos et Luka Modric, mais cette stratégie semble sur le point de changer.

Le Real Madrid privilégie désormais un milieu de terrain capable d'orchestrer le jeu au pied l'été prochain, suite à une saison difficile sous la direction de Xabi Alonso. L'entraîneur basque était favorable à l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain cet été, mais n'a pas réussi à obtenir les résultats escomptés avec Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Fede Valverde, Arda Guler et Aurélien Tchouameni.

Parmi les milieux de terrain suivis par le Real Madrid cet été figurait Kees Smit, de l'AZ Alkmaar, qui est désormais le favori pour le poste, selon le quotidien AS. Adam Wharton a également été supervisé, mais il a été écarté par le Real Madrid. Parmi les autres noms associés au Real Madrid figurent Vitinha, Alexis Mac Allister, Rodri Hernandez et Enzo Fernandez.

Cependant, le Real Madrid a généralement évité de dépenser des sommes importantes pour des stars confirmées depuis la pandémie de Covid-19, et la conclusion au Bernabeu est que recruter un milieu de terrain de premier plan coûterait 100 millions d'euros, voire plus. Par conséquent, le club madrilène privilégie un jeune joueur qu'il pourra faire progresser.

De ce fait, Smit apparaît comme le favori. L'AZ Alkmaar réclamerait 60 millions d'euros pour sa signature cet été, mais une alternative plus économique est également envisagée. Plus tôt dans la saison, il a été rapporté que le Real Madrid suivait de près la progression de Chema Andrés à Stuttgart, devenu un élément clé de l'équipe en quelques mois seulement. Les Merengues disposent d'une option de rachat pour Andrés pour seulement 13 millions d'euros, après l'avoir vendu pour 3 millions d'euros l'été dernier.