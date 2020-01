Real-Barça - Tebas annonce la date du Clasico, le 1er mars à 21h !

Le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone se disputera le 1er mars prochain, à 21h, heure française.

Fin du suspense. Depuis la fin du dernier Clasico entre le et le (0-0), disputé au Camp Nou en décembre dernier, de nombreuses interrogations planaient sur la rencontre retour, laquelle se tiendra au Santiago-Bernabeu pour le compte de la .

Et nous sommes en mesure de mettre fin au suspense. Ce mercredi, à l’occasion d’un événement organisé par LaLiga TV à Londres, notre correspondant Nizaar Kinsella a réussi à obtenir une petite indiscrétion du président de la ligue espagnole, Javier Tebas.

L'article continue ci-dessous

«Nous avons prévu l’heure du Clasico afin de voir ce que les diffuseurs anglais allaient faire. Ce sera donc à 20h, heure anglaise (soit 21h à l’heure française, ndlr), le 1er mars, nous a confirmé Tebas. Je crois qu’il n’y a pas d’autres matchs à cette heure-là, c’est donc un superbe créneau.»

Entre deux huitièmes de C1...

«Nous voulons le plus de visibilité possible et nous y arrivons. Il faut qu’on persiste pour continuer à être les plus regardés en après la », a également confié Tebas.

Le Clasico «retour» est donc prévu, et nul doute que celui-ci sera décisif pour la suite du championnat. Entre les deux rencontres des huitièmes de finale de Ligue des Champions, les deux prétendants au titre, actuellement à égalité avec 40 points, auront à coeur de marquer leur territoire.