Real ? Barça ? Brozovic met l'Europe à ses pieds

Le FC Barcelone et le Real Madrid s'affrontent férocement sur le terrain depuis de nombreuses années.

Les deux équipes ayant partagé un certain nombre de batailles fortes dans le derby d'El Clasico. En dehors du terrain, les choses sont toujours aussi intenses, mais pas aussi féroces, en grande partie en raison de l'intérêt partagé des deux équipes pour la Superleague européenne.

Madrid et Barcelone sur le coup

Cependant, les relations en dehors du terrain pourraient se détériorer une fois de plus, puisque le journal italien La Gazzetta dello Sport affirme que les deux équipes sont intéressées par un transfert estival du milieu de terrain de l'Inter Milan, Marcelo Brozovic. L'international croate est un titulaire régulier chez les Nerazzurri, mais la situation financière précaire du club signifie que des ventes seront nécessaires pour équilibrer les comptes.

Le Barça a déjà eu des vues sur Brozovic, et un échange entre le joueur de 30 ans et Franck Kessie a été évoqué, mais cela ne semble plus être une option. Au lieu de cela, les Balugrana sont susceptibles de faire une offre pour lui sans utiliser de joueurs, le Real Madrid faisant de même.

Chelsea, qui dépense beaucoup, est également intéressé par Brozovic, tout comme la Juventus. Le joueur a une valeur marchande de 35 millions d'euros, mais avec l'Inter désespérant de vendre, un prix potentiel pourrait être réduit.