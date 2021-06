Real - Ancelotti : "Ramos ? Je n'ai pas encore eu le temps d'en parler"

Au lendemain de sa nomination contre entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti a évoqué les sujets chauds du côté du club merengue.

Semaine loin d'être ordinaire pour Carlo Ancelotti. 24h après avoir été de nouveau intronisé coach du Real Madrid, l'Italien s'est présenté devant la presse pour évoquer ce retour en Espagne.

Message initial : "Merci beaucoup au Real Madrid. Je veux remercier le président, qui a voulu que je sois là, José Ángel Sánchez, tout le conseil d'administration. Je suis très heureux d'être à nouveau ici, dans ce que je considère comme ma maison. Je vais mettre toute mon énergie à le faire comme je l'ai fait dans le passé. Je garde un très bon souvenir des deux années que j'ai passées ici : les titres, les relations que j'avais avec tout le monde ? Je pense que nous allons répéter quelque chose de bien dans cette nouvelle expérience, ce nouveau défi. Je sais ce que c'est que d'entraîner le Real Madrid, mais je le fais avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même."

Sergio Ramos : "Le Real Madrid participera à toutes les compétitions avec le meilleur effectif possible. Je suis arrivé maintenant et je dois parler de tout ça au club. Nous allons le faire dans les prochains jours. Je ne pouvais même pas imaginer un Madrid sans Ronaldo et c'est arrivé, donc nous devons l'accepter. Ce retour a été très rapide, nous avons commencé samedi, donc je n'ai pas eu le temps de parler de l'équipe avec José Ángel. Je connais beaucoup de joueurs, j'ai travaillé avec certains d'entre eux. J'aime revenir et travailler avec eux, notamment avec Sergio Ramos. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler."

Mbappé : "Je pense que les joueurs de qualité vous donnent plus de chances de réussir. Je pense qu'il est important de trouver un équilibre, la capacité de faire des sacrifices. Ensuite, bien sûr, l'individualité vous apporte quelque chose de plus, mais la base est l'équilibre, la capacité à jouer ensemble.

Ses plans : "Je n'en ai pas encore parlé. Je connais très bien l'équipe, ainsi que les jeunes joueurs de la deuxième équipe et ceux qui reviennent après un prêt. Nous avons beaucoup d'options dans l'effectif, c'est vrai, et je veux évaluer tout le monde de manière calme et posée. La première fois que je suis venu ici, quatre très jeunes joueurs sont arrivés du Castilla, Morata, Nacho, Casemiro et Jesé, et ils ont très bien réussi."

Isco, Marcelo... : "Ce sont toujours les mêmes journalistes, seuls les entraîneurs changent ici (rires). Je les aime tous beaucoup, Gareth (Bale), Francisco (Isco), Marcelo..... Je vais essayer de les motiver autant que possible. Ensuite, il y a un juge, qui n'est pas moi, mais le terrain. Je dois avoir leur motivation pour qu'ils s'entraînent bien afin de montrer au Real Madrid qu'ils veulent jouer."

Entretiens avec Florentino Pérez : "J'ai vu le président un peu plus tôt, nous n'avons parlé qu'un moment, tout a été très rapide. Nous n'avons pas eu le temps. Dans les prochains jours, nous allons commencer à travailler pour essayer de faire le mieux possible, comme toujours, pour le Real Madrid. J'ai seulement remercié le président parce que sa présence ici pour moi est très importante."

Ses idées : "Cet Ancelottti est différent, il a six ans d'expérience en plus, parfois négative et parfois positive. Je me suis très bien débrouillé à Everton, un club familial. L'expérience négative est aussi une expérience qui permet de grandir. Il y a une très bonne équipe, des gens d'expérience comme Kroos, Modric, Sergio Ramos, Gareth Bale, et des jeunes comme Rodrygo, Vinicius, Valverde..... Ils ont tous de la qualité, ils l'ont montré. Ensuite, il faut entrer dans les détails. L'équipe est très longue et nous devons la réduire un peu."

Buteurs : "Benzema doit marquer 50 buts, pas 30. Vinicius doit marquer plus. Ce sont les joueurs que j'ai. Karim a très bien travaillé, je suis très heureux de le coacher à nouveau. Je vois qu'il s'est beaucoup amélioré au cours de cette dernière période, qu'il a plus de responsabilités. C'est un excellent entraîneur. Il y a de jeunes joueurs qui ont beaucoup de perspectives, comme Vinicius. Il ne s'agit pas seulement de signer un joueur qui peut marquer 30 buts, il faut chercher des buts chez les ailiers et les milieux de terrain. Nous devons avoir une mentalité d'attaquant."

Bale : "Gareth n'a pas beaucoup joué, il n'a pas eu beaucoup de temps en Premier League, mais il a marqué beaucoup de buts. Il a été très efficace, surtout lors des derniers matchs, lorsqu'il a eu la chance de jouer avec plus de continuité. S'il a la motivation de jouer avec continuité, je ne doute pas qu'il puisse faire une grande saison."