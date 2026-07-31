Givairo Read est convoité par Nottingham Forest et l’AS Roma. Le latéral droit de Feyenoord reste calme malgré tout cet intérêt et laisse les choses venir, comme l’a souligné le défenseur auprès de Voetbal International.

« Bien sûr, je trouve ça assez excitant », reconnaît Read, alors que Feyenoord prépare la nouvelle saison. « Mais je ne peux pas voir dans l’avenir. Moi-même, je ne sais pas ce qui va se passer. Mieux encore, je crois même que je ne sais pas tout ce qui se passe actuellement, et c’est volontaire. »

Le latéral poursuit : « Mes agents m’épargnent énormément de choses, afin que je puisse garder la tête au football et me concentrer entièrement sur le fait d’être au top physiquement et de retrouver la forme pour la nouvelle saison. »

Read est en tout cas prêt à franchir un cap, s’il a un bon feeling avec un club. « C’est inexplicable, c’est un ressenti. Je le sens. Ce n’est pas que je me dis : je dois partir maintenant, parce que j’ai fait le tour ici. Certainement pas. J’ai encore énormément à apprendre et je n’ai que 20 ans. Mais ce que je dis, c’est que si une opportunité de transfert se présente, je veux quand même y réfléchir. On ne sait jamais combien d’occasions on aura dans la vie. »

Si un transfert cet été ne se concrétise pas, ce ne sera pas non plus un drame total pour Read. « Imaginons que cela ne débouche pas sur un départ, alors je reste et je veux simplement jouer le titre. Après cela, l’étape suivante, c’est l’équipe des Pays-Bas. Enfin, j’espère. »

Read se sent en tout cas à sa place à Feyenoord. Le latéral droit est surtout heureux de la présence de Sipke Hulshoff, l’adjoint de l’entraîneur principal Giovanni van Bronckhorst.

« Avec Sipke, le lien est exactement le même qu’avant. Il m’a beaucoup aidé quand j’étais jeune joueur au FC Volendam et à Feyenoord. C’est donc bien qu’il soit de retour maintenant », a conclu Read.