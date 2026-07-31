Réaction surprise de Trump face au « scandale » Infantino

Le président américain Donald Trump a démenti de manière catégorique tout contact ou toute discussion avec le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, au sujet du projet controversé visant à céder des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés.

Le démenti de Trump est venu en réponse à une question directe posée par un journaliste lors de sa présence à Camp David, où ce dernier lui a demandé s'il avait discuté avec Infantino de la possibilité de vendre une partie de la propriété du tournoi le plus célèbre au monde. Sa réponse a été brève et tranchante, un simple « non », sans qu'il ne livre le moindre détail supplémentaire ni la moindre précision.

La FIFA lance un projet à 20 milliards de dollars

La Fédération internationale de football avait annoncé mardi dernier un plan ambitieux visant à créer une filiale dont la valeur est estimée à environ 20 milliards de dollars américains, qui prendrait en charge la gestion et l'organisation de la Coupe du monde ainsi que des autres tournois placés sous l'égide de la Fédération.

Dans le cadre de ce projet, la FIFA compte mettre en vente jusqu'à 20 % des parts de la nouvelle société auprès d'investisseurs extérieurs, une démarche sans précédent visant à injecter d'importants investissements dans le monde du football.

Une relation étroite entre Trump et Infantino

Le président américain entretient une relation solide avec le président de la FIFA, une relation qui s'est considérablement renforcée après l'organisation par les États-Unis de la Coupe du monde durant l'été en cours, et auparavant de la Coupe du monde des clubs l'été dernier, ce qui a amené beaucoup à s'interroger sur la nature du rôle américain dans le nouveau projet.

Le gendre de Trump à la tête du groupe d'investisseurs

Dans un développement notable, la Fédération internationale de football a révélé qu'une société d'investissement fondée par Joshua Kushner, le frère cadet de Jared Kushner, le gendre du président Trump, devrait vraisemblablement mener le groupe d'investisseurs potentiels appelés à participer à cette énorme transaction.

Cette révélation soulève d'importants points d'interrogation quant au degré d'implication de l'administration américaine ou à sa proximité avec la transaction, malgré le démenti explicite de Trump concernant toute discussion directe avec Infantino à ce sujet.