Réaction rapide : le Barça à la poursuite du cousin d'une star du Bayern

Le Barça a entamé ses démarches pour recruter le défenseur du Hambourg SV, lors de l'actuelle période des transferts.

Selon le journaliste Florian Plettenberg, correspondant de Sky Sport Allemagne, les négociations entre le Barça et Hambourg sont toujours en cours, dans un contexte de volonté du club catalan de s'attacher les services du jeune défenseur Mikael Baza, tandis que le joueur se montre très favorable à l'idée de tenter une nouvelle expérience en Espagne.

Baza est âgé de 16 ans et occupe le poste d'axe défensif. Il se distingue par sa maîtrise du pied gauche, et il ne lui reste plus qu'une seule année de contrat avec Hambourg, ce qui pourrait faciliter l'opération de son transfert.

Le correspondant de Sky Allemagne a précisé que le Barça ne prévoit pas de lancer le joueur directement dans l'équipe première, le club ayant mis en place un programme pour le faire progresser, débutant par le Barça Atlètic et l'équipe des moins de 19 ans du Barça, avant de le faire monter progressivement en équipe première s'il poursuit sa progression.

Mikael Baza bénéficie d'un intérêt médiatique supplémentaire, étant le cousin du défenseur allemand Jonathan Tah, star du Bayern Munich.

Les dirigeants du Barça estiment que le jeune défenseur possède les qualités requises pour devenir l'un des plus grands talents défensifs des prochaines années, ce qui a poussé le club à agir tôt afin de le recruter avant que d'autres clubs européens n'entrent dans la course.