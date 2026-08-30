L'Atlético Madrid vit les dernières heures du marché des transferts avec de nombreuses interrogations concernant sa ligne d'attaque.

L'avenir de Julián Álvarez reste incertain, tandis qu'Alexander Sørloth semble devoir poursuivre son aventure avec le club madrilène, au moment où les Rojiblancos souhaitent recruter un nouvel attaquant pour compléter leurs options offensives. Dans ce contexte, le nom du Canadien Jonathan David prend de plus en plus d'ampleur.

Le journal « Sport » a indiqué que Jonathan David, l'attaquant de la Juventus, est devenu l'une des principales cibles de l'Atlético Madrid après que d'autres options ont été écartées, comme Nicolas Jackson.

L'Atlético s'est déjà renseigné sur la situation de l'attaquant canadien, et les discussions ont progressé peu à peu jusqu'à atteindre un point décisif dans les négociations.

Il ne fait aucun doute que la situation d'Álvarez explique en grande partie les mouvements de l'Atlético Madrid, car l'attaquant argentin demeure un joueur important dans le projet de l'entraîneur Simeone, mais son avenir a été entouré d'incertitude au cours des dernières semaines.

Selon les dernières informations révélées par le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, Jonathan David a déjà ouvert la porte à un transfert vers l'Atlético Madrid.

Les contacts se poursuivent entre toutes les parties concernées, tandis que la Juventus se montre prête à négocier le départ de l'attaquant canadien.

Romano a précisé que l'Atlético Madrid a déjà présenté sa première offre pour recruter l'attaquant canadien.

Le souhait des Rojiblancos est d'obtenir le joueur sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat.

Par ailleurs, Jonathan a déjà donné son accord à un éventuel transfert vers l'Atlético Madrid, mais la Juventus ne le laissera pas partir si elle ne parvient pas à recruter un remplaçant.

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