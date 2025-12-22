RD Congo - Bénin : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est l'heure de vérité pour l'une des équipes les plus en forme du continent. Ce mardi après-midi (13h30) à Rabat, la République Démocratique du Congo ouvre son bal dans le groupe D face au Bénin. Sur le papier, tous les feux sont au vert pour les Léopards : qualifiés pour les barrages du Mondial, invaincus depuis cinq matchs et emmenés par une défense de fer (Mbemba, Wan-Bissaka). Mais un spectre hante Sébastien Desabre et ses hommes : la RDC n'a plus gagné son match d'ouverture en CAN depuis 2017. Briser cette série noire est impératif pour confirmer leur nouveau statut d'outsider crédible au titre.

Le Bénin décimé, Rohr stoïque

En face, le Bénin arrive diminué comme jamais. Gernot Rohr doit composer avec une véritable hécatombe : cinq cadres, dont le capitaine Steve Mounié et le gardien titulaire Marcel Dandjinou, sont suspendus pour accumulation de cartons. Une situation ubuesque critiquée par le sélectionneur allemand ("Je ne comprends pas pourquoi les compteurs ne sont pas remis à zéro"), qui refuse pourtant de se lamenter. Il misera sur la fraîcheur de ses jeunes pousses, comme le Lorientais Aiyegun Tosin, pour tenter de surprendre l'ogre congolais.

Un choc des dynamiques et des destins

Ce match est donc un choc des contraires. D'un côté, une RDC sûre de sa force mais prudente, consciente que le moindre faux pas initial pourrait réveiller les vieux démons. De l'autre, un Bénin blessé qui n'a rien à perdre et qui jouera crânement sa chance dans le rôle du parfait trouble-fête. Pour les Congolais, gagner ne serait pas seulement prendre trois points, ce serait envoyer un message fort : cette année, les Léopards sont prêts à tout dévorer, dès la première bouchée.

Sur quelle chaine suivre le match RD Congo - Bénin

La rencontre entre la RD Congo et le Bénin sera à suivre ce mardi 23 décembre 2025 à partir de 13h30 sur BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming),

Horaire et lieu du match RD Congo - Bénin

La rencontre entre la RD Congo et le Bénin se tient ce mardi 23 décembre à partir de 13h30, heure française, au stade Al Barid de Rabat.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de la RD Congo

La RDC affronte le Bénin amputée de son meilleur attaquant : Yoane Wissa (Newcastle), blessé au genou pendant plusieurs mois et qui vient à peine de reprendre la compétition avec son club, reste indisponible pour la CAN. Sébastien Desabre a préféré ne pas prendre de risque et a exclu le buteur des listes officielles. Cette absence prive l'équipe d'une arme redoutable en attaque, d'autant que d'autres éléments comme Gaël Kakuta, Warren Bondo, Grady Diangana et Afimico Pululu ont également été écartés pour raisons médicales ou sportives. Heureusement, Simon Banza (Al Jazira) effectue son grand retour après une blessure prolongée, renforçant le potentiel offensif congolais malgré le départ forcé de Wissa.

En attaque, Desabre mise sur un trio de haut niveau : Cédric Bakambu (Real Betis) en pointe, épaulé par Meshack Elia (Alanyaspor) en créativité et Fiston Mayele (Pyramids), nommé meilleur joueur des clubs africains aux CAF Awards 2025. En défense, Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Chancel Mbemba (capitaine, Lille) et Axel Tuanzebe (Burnley) forment une ligne défensive de calibre européen. La hiérarchie des gardiens reste incertaine : Timothy Fayulu a débuté le dernier match mais Lionel Mpasi, emblématique figure des Léopards, reste en lice pour le rôle de numéro un. Desabre n'a pas encore tranché officiellement entre ses trois portiers (Fayulu, Mpasi et Mathieu Epolo).

Infos sur l'équipe du Bénin

Le Bénin affronte la RDC dans des circonstances extrêmement difficiles : cinq joueurs cadres sont suspendus pour accumulation de cartons jaunes en éliminatoires, une hécatombe quasi inédite. Le capitaine Steve Mounié (Lorient), meilleur buteur de l'équipe et leader du groupe, manquera l'ouverture, tout comme le gardien Marcel Dandjinou, le défenseur central Mohamed Tijani, l'ailier Junior Olaitan et l'attaquant Andréas Hountondji. À ces suspensions s'ajoutent les forfaits médicaux de Felipe Santos (blessure), dont le retour s'avère impossible avant la compétition. Cette accumulation de pertes, critiquée par Gernot Rohr qui conteste la décision de la CAF, force le sélectionneur à réinventer son équipe.

En défense, Allagbé (FC Chauray) remplacera Dandjinou dans les cages, tandis qu'Olivier Verdon, David Kiki (Steaua Bucarest) et Yohan Roche organiseront une arrière-garde inexpérimentée en CAN. Le milieu s'articulera autour de Sessi D'Almeida, Dodo Dokou et Imourane Hassane, tous forcément en retrait par rapport aux habitudes de jeu. En attaque, Aiyegun Tosin (Lorient), ailier lensois en excellente forme avec 4 buts en Ligue 1, devient l'atout principal au côté de Jodel Dossou et Romaric Amoussou, qui hériteront des responsabilités du capitaine absent.

COD Derniers matches BEN 1 1 Nul 0 DR Congo 2 - 0 Bénin

Bénin 1 - 1 DR Congo 3 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 0/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

