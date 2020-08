RC Strasbourg : Lebo Mothiba indisponible jusqu'en janvier 2021

Coup dur pour le RC Strasbourg qui devra se passer des services de son attaquant jusqu'à l'année prochaine.

Après la découverte de plusieurs cas positifs au coronavirus au sein de son effectif, le RC est victime d'un nouveau coup dur : l'absence de Lebo Mothiba jusqu'en janvier 2021.

L'information a été révélée par nos confrères des Dernières Nouvelles d'Alsace : le 28 juillet, le Sud-Africain avait été remplacé, par précaution, au bout de vingt minutes de jeu lors du match amical entre Strasbourg et . Depuis, le joueur n'a plus disputé le moindre match de préparation.

L'article continue ci-dessous

Son entraîneur Thierry Laurey a expliqué pourquoi son joueur était absent des terrains : « C'est un problème à un tendon du genou qu'il a depuis un petit moment, on préfère le régler une fois pour toutes. Lebo va être indisponible entre quatre et cinq mois, soit jusqu'en janvier. »

Plus d'équipes

L'entraîneur confirme que son joueur va se faire opérer mais qu'il ne recrutera pas pour autant un attaquant pendant la convalescence de Mothiba : « est-ce que l'on va recruter ? Pas forcément, parce que l'on sait qu'il va revenir. […] On va déjà fonctionner avec les garçons qui sont aptes. Et on verra dans les prochaines semaines s'il faut recruter ou pas, sans se précipiter. »