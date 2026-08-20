Où voir les prochains matchs du RC Strasbourg ? Chaînes TV, streaming et calendrier complet

Pour le supporter moyen (en France ou à l'étranger), la question pratique devient alors : où regarder les matchs ? Que ce soit à la télé traditionnelle ou via des plateformes de streaming, les modalités de diffusion varient selon la compétition et le territoire.

Diffusion du RC Strasbourg en France : télévision & streaming

En France, les droits de diffusion du football connaissent une reconfiguration majeure. Pour la Ligue 1, dès le début de la saison 2025-2026, la LFP (Ligue de Football Professionnel) a lancé sa propre plateforme, Ligue 1+, afin de diffuser directement les rencontres, en direct comme en replay. Cette plateforme OTT/streaming centralise l'intégralité des matchs de Ligue 1, ce qui implique que les téléspectateurs doivent se connecter via Ligue 1+ pour suivre les rencontres. Ce nouveau média est également distribué par d'autres acteurs, tels que DAZN, Molotov et Amazon Prime Video.

S'agissant de la Coupe de France, beIN Sports détient les droits payants et diffuse l'ensemble des rencontres de la compétition à partir des 32ᵉˢ de finale et jusqu'à la finale. beIN Sports est proposé par divers distributeurs en France, dont Canal+. Les droits de diffusion en clair (TV gratuite) font quant à eux encore l'objet de négociations.

Compétition Diffuseur Ligue 1 Ligue 1+ (disponible sur DAZN, Molotov et d'autres) Coupe de France beIN Sports (disponible sur Canal+ et d'autres)

Diffusion à l'étranger : comment suivre le RC Strasbourg hors de France

Pour les supporters du RC Strasbourg à l’étranger, les options de visionnage varient considérablement selon les pays. En ce qui concerne la Ligue 1 à l'international, selon le pays, la diffusion est assurée soit directement par le service de streaming Ligue 1+ (comme c'est le cas en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni), soit par des plateformes telles que DAZN (notamment en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, au Japon, au Luxembourg et en Suisse), soit par des services locaux de streaming sportif via des sous-licences ou des licences nationales.

À noter que dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), beIN Sports détient les droits de diffusion en direct de la Ligue 1, de la Coupe de France, de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence. Pour suivre les matchs en streaming, il est possible d'utiliser beIN Sports Connect ou l'application TOD, sous réserve d'utiliser un VPN.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, comme NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors de la diffusion. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.



