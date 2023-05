Le RC Lens peut-il encore croire au titre de champion de France ? La réponse cash de Franck Haise

Lens est revenu provisoirement à 3 points du PSG. De quoi de nouveau croire au titre ? Franck Haise a livré sa réponse.

Le RC Lens s'est imposé ce dimanche 3 buts à 1 sur la pelouse du FC Lorient à l'occasion de la 36e journée de Ligue 1.

Avec cette victoire, le RC Lens compte désormais cinq points d'avance sur l'Olympique de Marseille qui occupe la troisième place du classement. Les Sang et Or n'ont besoin de prendre que deux points lors des deux dernières journées pour valider leur qualification directe en phase de poules de la prochaine Ligue des Champions. Les Lensois possèdent en effet 78 points contre 72 aux Marseillais.

Le succès acquis contre Lorient permet également au RC Lens de revenir provisoirement à trois longueurs du PSG, leader du championnat avec 81 points et qui joue ce dimanche soir à Auxerre, au stade de l'Abbé-Deschamps, en clôture de la 36e journée.

Haise pense d'abord à sécuriser la 2e place avant le titre de champion

Après la rencontre entre Lorient et Lens, Franck Haise, le coach des Sang et Or a d'ailleurs été interrogé par Canal+ Foot sur les chances de son équipe de pouvoir encore jouer le titre.

« On verra… On verra ce que Paris va faire ce soir puisqu'ils ont un match en moins. La logique voudrait qu'ils s'imposent à Auxerre (16e et premier non-relégable, n.d.l.r.). Je pense qu'Auxerre sera une équipe difficile à bouger. Elle l'est depuis un bon moment. Aujourd'hui je regarde, je dois vous l'avouer, plutôt vers la troisième place et où elle se situe », a confié Franck Haise.

« Le travail sera terminé quand nous aurons mathématiquement et définitivement cette deuxième place. On en est plus très loin. Il y a d'abord un match contre Ajaccio à préparer. On a six jours pour ça », a ajouté l'entraîneur du Racing Club de Lens.