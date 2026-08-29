Rayan Cherki fait sensation avec son interview d’après-match : « J’ai dit à Maresca à la mi-temps... »

Rayan Cherki a été le grand homme de Manchester City vendredi soir avec deux buts lors du duel entre son club et Crystal Palace (victoire 1-4). Après la rencontre, il a accordé une interview d’une franchise totale à Sky Sports.

À la pause du match à Selhurst Park, Manchester City menait 0-1 grâce à un but d’Erling Haaland. Cherki avait été invisible en première période.

C’est pourquoi l’entraîneur Enzo Maresca voulait le remplacer à la mi-temps, mais le Français a su le convaincre de le laisser sur le terrain.

« Je jouais tellement mal. Quand Enzo (Maresca, entraîneur de City, NDLR) a voulu me remplacer, ça ne m’a pas plu », raconte-t-il d’emblée.

« J’ai dit à l’entraîneur : “Donnez-moi cinq minutes et vous n’aurez plus besoin de faire de changements” », poursuit-il.

« Ensuite, je devais vraiment montrer que je mérite de jouer. Je devais marquer ou délivrer une passe décisive. Et j’y suis parvenu », conclut-il.

Cherki a inscrit le 0-2 de superbe manière, en dansant ainsi à travers la défense de Palace. Cinq minutes plus tard, il a également marqué le troisième but des Citizens.