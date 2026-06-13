Raya adresse un message sans concession au sélectionneur espagnol : « Je vais te rendre la vie impossible ! »

Lors d'une longue conférence de presse tenue deux jours avant l'entrée en lice de l'Espagne dans la Coupe du monde 2026, le gardien anglais d’Arsenal, David Raya, a exprimé son ambition de ravir la place de titulaire à Unai Simón, assurant qu’il fait tout pour compliquer le choix du sélectionneur Luis de la Fuente en vue du match d’ouverture contre le Cap-Vert, lundi.

Lors de la conférence de presse organisée au stage de préparation de la sélection espagnole, il a décrit une ambiance très positive au sein du groupe : « Nous sommes très heureux et impatients de débuter. Nous allons tout donner pour remporter cette première rencontre, ce qui est crucial », a-t-il affirmé, soulignant que le groupe gère de façon naturelle et saine la concurrence pour le poste de gardien.

« Nous nous poussons mutuellement à progresser et nous compliquons la tâche de l’entraîneur. Celui qui jouera donnera le meilleur de lui-même, et celui qui sera écarté fera tout pour aider », a-t-il ajouté.

Interrogé sur l’éventuelle pression extérieure liée à ce débat, il a tenu à saluer les qualités de son coéquipier Unai Simón, déclarant : « Je suis convaincu que le poste de gardien est entre de bonnes mains, quel que soit le choix du coach. Unai a déjà démontré son niveau exceptionnel : il nous a conduits vers la victoire en Ligue des Nations et au Championnat d’Europe. Ces titres, nous les devons en grande partie à Unai ; il a été décisif. »

Défi et ambition

Interrogé sur un éventuel délaissement lié à son passage en Premier League, il a répondu avec assurance : « Peut-être, peut-être pas. Il est normal que les médias relancent ce débat. Lors de mes débuts en sélection, on a remis en question mon identité. Je travaille pour progresser et porter les couleurs de mon pays. »

Il a lancé un message clair à l’entraîneur De La Fuente : « Ce débat vous concerne tous ; je veux vous forcer la main pour lundi. »

Sa relation avec García

Il a également salué la complicité qui le lie à son autre partenaire, Juan García, le portier du FC Barcelone : « Notre relation est excellente. Il sourit toujours et est impatient de travailler. C’est un gardien complet. C’est un honneur de collaborer avec lui ; il a réalisé une saison exceptionnelle. Sans lui, Barcelone n’aurait pas dominé le championnat avec autant de facilité. »

Interrogé sur la possibilité de jouer pour l’Angleterre en raison de sa longue expérience outre-Manche, il répond sans détour : « Cela ne m’a jamais traversé l’esprit. Je me sens Espagnol et j’ai toujours voulu représenter l’Espagne. Je me sentirais étranger en jouant pour l’Angleterre ; peu importe le temps passé là-bas, je resterai Espagnol. »

Concernant les chances de l’Espagne dans le tournoi, il a affirmé : « Nous sommes champions d’Europe, mais nous respectons les nombreuses autres grandes nations. Notre approche sera de nous concentrer sur chaque match séparément et de maîtriser ce que nous pouvons contrôler. Nous verrons jusqu’où nous pourrons aller », a-t-il ajouté, soulignant qu’« un bon départ dans n’importe quel tournoi vous donne la confiance nécessaire pour bien commencer », notamment face au Cap-Vert, qu’il a qualifié de « match difficile ».