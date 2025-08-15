Rashford toujours pas recruté par le Barça ?

En tête de liste figure Marcus Rashford, prêté par Manchester United.

Pour ceux avides de capitaliser sur ces rumeurs, un bonus paris sportifs pourrait offrir l'opportunité de parier sur la conclusion de ce feuilleton en ayant un budget de mise accru.

Après que la Liga a confirmé la blessure de Marc-André ter Stegen comme étant de longue durée, les Blaugrana activeront la règle des blessures pour pouvoir inclure Garcia dans leur effectif jusqu'en janvier au plus tard. À un peu plus de 48 heures du coup d'envoi contre Los Bermellones, Barcelone travaille encore sur six autres recrutements.

À commencer par Marcus Rashford : l'international anglais s'est dit serein face à la situation et sera probablement le prochain à être recruté en priorité. Par ailleurs, les nouveaux contrats de Wojciech Szczensy, Gerard Martin et Marc Bernal doivent tous être inclus dans leur plafond salarial.

La nouvelle recrue Roony Bardghji n'a pas encore été enregistrée, mais elle pourrait ne plus l'être en tant que joueur du Barça Atletic, tandis qu'Hector Fort est le sixième. Fort devrait partir, notamment pour Majorque, mais Marca affirme que lui et Bernal, qui se remet d'une blessure au ligament croisé antérieur, seront les derniers à être enregistrés.

Barcelone espère obtenir le feu vert du cabinet d'audit Crowe pour que le bail de 100 millions d'euros pour ses places VIP soit désormais inclus dans ses comptes et puisse être réintégré à son plafond salarial. Cela permettrait au géant catalan de respecter son plafond salarial et, avec moins de restrictions sur ses dépenses, d'enregistrer les six joueurs dès que la Liga l'aura approuvé.

Mercredi, le conseil d'administration de Barcelone a approuvé à l'unanimité l'utilisation d'une garantie de 7 millions d'euros. Cette garantie serait suffisante pour que Barcelone enregistre également les joueurs restants, mais elle ne sera utilisée qu'à la fin du marché des transferts si la Liga n'a pas approuvé le contrat pour ses places VIP. Cette garantie permet au club de dépenser 7 millions d'euros supplémentaires non prévus au budget, à condition d'être compensé ultérieurement. Si ce n'est pas le cas avant la fin du mandat, les membres du conseil d'administration seront personnellement responsables de ce montant.