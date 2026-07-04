Rashford s’exprime sur son avenir : « J’ai été très clair. »

L'équipe d'Angleterre, emmenée par Marcus Rashford, aborde un huitième de finale délicat face au Mexique, lundi matin au mythique « Estadio Azteca ».

Un test exigeant attend les « Three Lions », tant par la qualité de l’adversaire que par l’ambiance hostile promise par le public mexicain, même si l’Angleterre demeure favorite pour atteindre les quarts de finale.

Selon le journal britannique « The Guardian », l’Estadio Azteca est chargé de souvenirs douloureux pour les Anglais, puisqu’il a été le théâtre, lors des quarts de finale de la Coupe du monde 1986, de l’un des moments les plus célèbres de l’histoire du football : c’est là que la légende argentine Diego Maradona a inscrit ses deux buts légendaires contre l’Angleterre.

Cette fois, les Three Lions comptent bien écrire un nouveau chapitre sur cette même pelouse pour effacer un souvenir encore vif dans les mémoires.

La présence de Marcus Rashford dans le onze de départ reste incertaine : l’attaquant a commencé les deux premières rencontres sur le banc avant de s’imposer aux dépens d’Anthony Gordon. le joueur qui a quitté Newcastle pour Barcelone contre 70 millions d’euros juste avant le Mondial et qui doit faire ses débuts au « Camp Nou » à la reprise.

Pour Rashford, un retour à Barcelone paraît complexe : le club catalan refuse les prétentions financières de Manchester United et le poste est désormais occupé par Gordon.

Selon plusieurs sources, l’attaquant retrouvera les « Red Devils » après la compétition, son contrat courant jusqu’en 2028.

Lors d’un point presse organisé au camp de base de l’équipe nationale, l’attaquant a confirmé avoir reporté toute décision sur son avenir au terme du tournoi.

L’attaquant anglais de 28 ans a déclaré : « J’ai été très clair avec toutes les parties concernées avant la Coupe du monde. Je voulais régler la question à l’avance, et si ce n’était pas le cas, je ne m’en occuperais qu’après la fin du tournoi. Je prends les choses au jour le jour, et je veux être pleinement présent dans l’instant présent. » Il a ajouté : « Nous nous battons pour quelque chose d’extrêmement important, et je n’ai pas assez d’énergie à consacrer à quoi que ce soit d’autre. »