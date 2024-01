Rashford, la cuite monumentale

Marcus Rashford a pris une cuite de 12 heures et des verres de tequila avant le match de Coupe d'Angleterre de Manchester United contre Newport County

Rashford a été mêlé à une controverse cette semaine après avoir été photographié entrant dans une boîte de nuit à Belfast, seulement 24 heures avant qu'il ne manque apparemment l'entraînement parce qu'il était "malade". United a depuis publié un communiqué affirmant que l'international anglais avait assumé la responsabilité de ses actes, mais de nouvelles allégations d'une serveuse locale publiées dans The Sun affirment que l'attaquant "était en mission pour se saouler", qu'il a bu plusieurs verres de tequila et qu'il s'est effondré dans son lit, tout habillé, aux alentours de 3 heures du matin.

La serveuse Sarah Adair a affirmé qu'elle avait dû mettre Rashford au lit et a déclaré : "Il n'est pas surprenant qu'il ait manqué l'entraînement le lendemain, étant donné l'heure tardive à laquelle il s'est couché et la quantité d'alcool qu'il avait bue.

"Il devait savoir qu'il ne serait pas en état de jouer au football".

Elle a ajouté : "Ils (Rashford et son entourage) buvaient encore de la tequila et se passaient une bouteille de Patron, et il a également commandé une tournée de limoncello. Il était clairement en mission pour s'enivrer".

Rashford a repris l'entraînement et peut être sélectionné pour le match de jeudi contre les Wolves. Reste à savoir si Ten Hag le sélectionnera, lui qui a déjà dirigé l'équipe d'une main de fer.

Marcus Rashford a eu du mal à trouver la forme cette saison et espère oublier ce faux pas. Il a marqué quatre buts et délivré trois passes décisives en Premier League en 2023/24.