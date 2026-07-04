Rashford : « J'avais prévu de décider de mon avenir avant la Coupe du monde »

L’avenir de Marcus Rashford, l’attaquant de Manchester United, reste flou à l’approche de la nouvelle saison. Le joueur ignore encore où il jouera l’an prochain, Barcelone ayant décidé de ne pas lever l’option d’achat de 30 millions d’euros inscrite dans son contrat.

Présent aux États-Unis pour disputer la Coupe du monde avec l’Angleterre, l’attaquant a d’ores et déjà réfléchi à la suite des événements dès la fin de son séjour catalan.

« J’ai été très clair avec toutes les parties concernées », a-t-il confié au journal espagnol Marca. « Je voulais que toute décision concernant mon avenir soit prise avant le début de la Coupe du monde. »

Il a ajouté : « Comme je n’ai pas réussi à y parvenir, j’ai préféré attendre la fin de la Coupe du monde, car je souhaite me concentrer pleinement sur l’Angleterre pour le moment. »

Le dossier n’a pu être bouclé avant le tournoi, la décision du Barça de ne pas lever l’option d’achat à 30 millions d’euros ayant bloqué toute avancée. Quelques jours avant le coup d’envoi, le club catalan a par ailleurs recruté Anthony Gordon, un autre attaquant évoluant au même poste que Rashford et qui lui dispute actuellement une place chez les Three Lions.

Il devra donc trancher dès la fin du tournoi, Tottenham étant, selon la presse anglaise, l’un des clubs prêts à le recruter.