Rashford finalement de retour à Manchester United

Ruben Amorim a informé Rashford qu'il n'avait pas d'avenir à Old Trafford, ce qui a conduit le joueur de 28 ans à rejoindre le Barça en prêt avec une option d'achat d'environ 30 millions d'euros.

Le Barça serait désireux de recruter Rashford après un début de saison impressionnant en Catalogne, et ce désir est réciproque, le joueur ayant également réaffirmé son souhait de rester définitivement au club.

« Bien sûr, ce que je veux, c'est rester au Barça », a déclaré Rashford à SPORT. « C'est l'objectif ultime, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je m'entraîne dur et que je donne tout. Le but, c'est de gagner. Le Barça est un club immense et fantastique, bâti pour gagner des titres.

« Il y a de la pression ici, mais ce n'est pas une pression négative ; c'est le genre de pression que l'on recherche en tant que joueur, celle que je souhaite et que j'ai toujours souhaitée en tant que footballeur. »

« Je ne peux pas rester dans un endroit où les attentes ne sont pas élevées ; pour moi, il est plus difficile de rester motivé et de donner le meilleur de moi-même dans un club où les exigences ne sont pas à leur maximum. Je suis dans l'endroit et l'environnement parfaits pour poursuivre mon parcours de footballeur, alors j'essaie simplement de donner le meilleur de moi-même chaque jour et d'aider l'équipe à gagner. On verra ce qui se passera l'été prochain. »

Le Barça en position de force face à Manchester United dans les négociations pour le transfert de Rashford.

Rashford a été un élément positif pour Barcelone cette saison avec 14 contributions à des buts toutes compétitions confondues, ayant régulièrement suppléé Raphinha, blessé, en attaque.

Le Barça serait disposé à recruter Rashford définitivement, mais pourrait exiger du joueur international anglais qu'il revoie ses prétentions salariales à la baisse.

United pourrait également être contraint d'envisager une offre inférieure à l'indemnité de transfert de Rashford, le joueur insistant sur le fait qu'il ne partirait que pour le Barça, donnant ainsi au géant catalan un avantage certain dans les négociations.

Les Red Devils cherchent désespérément à se débarrasser définitivement du salaire de Rashford et à réaliser un bénéfice net grâce à sa vente, l'attaquant n'ayant aucune chance de réintégrer l'équipe première d'Amorim.