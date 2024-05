Rashford doit se "venger" de la sélection anglaise

Cette semaine, Rashford a été exclu de la liste provisoire de Gareth Southgate pour l'Euro 2024.

Il s'agit du dernier revers d'une campagne malheureuse, après avoir marqué 30 buts la saison précédente, ce qui était le record de sa carrière. Mais Ten Hag pense qu'il réagira de la bonne manière.

Ten Hag a admis que même une victoire improbable contre les champions de City ne compenserait pas la mauvaise campagne de son équipe, qui a enregistré sa plus mauvaise place en championnat depuis 1990 et perdu 14 matches, un record dans l'ère de la Premier League.

« Il est vrai qu'il s'agit de la finale de la FA Cup, un événement important et nous y sommes, même si la saison ne s'est pas déroulée comme nous le souhaitions », a-t-il déclaré. « Nous avons une opportunité et cela n'a jamais été facile mais nous devons y aller et nous le ferons, nous devons y croire comme nous l'avons fait la saison dernière et comme nous l'avons fait souvent contre de bons adversaires, nous jouons notre meilleur football et je m'attends à ce que ce soit de nouveau le cas samedi ».

« Il a l'air en forme. C'est une carrière, il y a des hauts et des bas, les bas peuvent aussi donner du carburant et c'est ce que je vois à l'entraînement, il sera très motivé", a déclaré Ten Hag aux journalistes. Il parle avec ses pieds, il est très intelligent, il a eu une grande carrière, je suis sûr qu'il va s'en sortir", a déclaré Ten Hag aux journalistes.

Ten Hag a déclaré que Harry Maguire ne se remettrait pas de sa blessure musculaire à temps pour participer à la finale, mais il a confirmé que Mason Mount, Victor Lindelof et Anthony Martial seraient tous disponibles pour la sélection.