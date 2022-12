Rashford au PSG, Nasser tranche enfin

Le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi a admis que le club est intéressé par la signature de Marcus Rashford

Rashford entre dans les six derniers mois de son contrat à Old Trafford, mais United a la possibilité de le prolonger d'une année supplémentaire, bien que le club cherche à le faire signer à plus long terme.

Le PSG aurait effectué une requête pour Rashford cet été, mais United n'a pas voulu prendre en compte les offres pour le joueur de 25 ans, mais Al-Khelaifi a affirmé que le club français chercherait à faire une autre offre pour l'attaquant après la Coupe du monde.

"C'est un autre joueur qui est vraiment incroyable", a déclaré Al-Khelaifi. "Et gratuitement ? Pour avoir Rashford gratuitement, tous les clubs courraient après lui, c'est sûr.

"Nous ne le cachons pas, nous avons parlé avant et... l'intérêt. Mais le moment n'était pas propice pour les deux parties. Peut-être cet été, pourquoi pas ?

"Aujourd'hui, s'il est un joueur libre, nous pouvons bien sûr lui parler directement, mais nous n'allons pas lui parler maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Puis après en janvier, avec un peu de chance, si nous sommes intéressés, nous lui parlerons."