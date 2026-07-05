Rapide comme le vent… Haaland met Vinícius et les stars brésiliennes dans l'embarras

À quelques heures du très attendu Brésil-Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, les statistiques mettent en lumière un avantage potentiel pour la sélection européenne dans un secteur clé du jeu, ce qui devrait mettre la défense de la « Seleção » à l’épreuve.

Selon un rapport de la Fédération internationale de football (FIFA), le Norvégien Erling Haaland a été le joueur le plus rapide de la compétition, atteignant 36,5 km/h lors de la rencontre face à l’Irak, soit son record personnel dans ce Mondial 2026, d’après le site Globo.

Il a également atteint 35,2 km/h face au Sénégal et 31,4 km/h contre la Côte d’Ivoire, avant de déclarer forfait contre la France.

Côté brésilien, aucun joueur n’a atteint ces valeurs ; le latéral Danilo a été le plus rapide avec 34,2 km/h contre l’Écosse, soit près de 2 km/h de moins que le meilleur chrono de l’avant-centre scandinave.

Vinícius Júnior pointe à 34,1 km/h face au Maroc, Marquinhos à 33,8 km/h contre le Japon et Raphinha à 33,3 km/h face à Haïti.

Ces données statistique ajoutent une dimension supplémentaire à la rencontre qui opposera le Brésil à la Norvège dimanche, au stade de New York et du New Jersey, en huitièmes de finale de la Coupe du monde, où le vainqueur affrontera le vainqueur du match entre l'Angleterre et le Mexique en quarts de finale.

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