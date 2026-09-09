Le Brésilien Raphinha, la star du Barça, a refusé de s'exprimer sur son exclusion de la liste des trente candidats au Ballon d'Or 2026, tout en saluant la large victoire remportée par le Barça face à Feyenoord en Ligue des champions.

Barcelone a débuté son parcours dans la phase de ligue de la compétition continentale par une victoire éclatante sur le score de 5-1, lors de la rencontre disputée ce mercredi soir au stade Spotify Camp Nou.

Raphinha a inscrit deux des cinq buts du club catalan, confirmant sa belle forme depuis le début de la saison en cours.

Un début qui donne confiance à Barcelone

Raphinha a déclaré, dans des propos tenus après la rencontre et rapportés par le journal « Marca » : « Je pense que lorsque nous jouons devant nos supporters, nous devons proposer un football parfait. Le soutien du public rend tout plus facile. Débuter de cette manière nous donne beaucoup de confiance. »

Et d'ajouter : « La saison est très longue et connaît beaucoup de hauts et de bas. Débuter de cette manière nous donne une grande confiance. Notre idée est de poursuivre dans cette voie, de réduire au maximum les périodes de baisse de régime et de continuer à livrer de bons matchs. »

Interrogé sur ses objectifs avec Barcelone, l'ailier brésilien s'est contenté de répondre : « Je travaille pour ça. »

À lire également :

En vidéo : Raphinha réalise une série sans précédent, et 6 secondes le privent d'un record de Messi

Qu'a dit Raphinha à Lamal ?

Raphinha est revenu sur son échange avec Lamine Yamal pendant la rencontre, déclarant : « Je le connais déjà bien, et je sais quand il sort un peu de l'ambiance du match. J'ai donc essayé de l'encourager et je lui ai dit qu'il allait marquer. »

Et d'ajouter : « Et il a effectivement réussi à marquer, il en avait besoin. Le plus important, c'est d'être heureux pour son coéquipier. J'ai souvent connu des matchs où je n'ai pas marqué, mais si je sais que j'ai livré un bon match, j'en ressors satisfait. »

Sa position sur le Ballon d'Or

Raphinha a refusé de commenter son exclusion de la course au Ballon d'Or, se contentant de souligner sa concentration sur son équipe : « Je n'en parle pas, je ne parle que de Barcelone. »