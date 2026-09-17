Le Brésilien Raphinha, star du Barça, n'a pas eu besoin de beaucoup de mots pour dévoiler son favori pour remporter le Ballon d'Or 2026. Le capitaine du Barça a en effet choisi d'adresser un message direct à son coéquipier Lamine Yamal, affirmant qu'il le considère comme le plus méritant du trophée.

Après la large victoire face au Racing Santander sur le score de 7-2, Yamal a publié sur Instagram une photo de lui allongé sur la pelouse durant la rencontre, une image qui reflète l'ampleur des efforts fournis par les joueurs du Barça au cours de ce match, où l'équipe s'est procuré 30 occasions face au but adverse.

Raphinha, qui ne figure pas parmi les trente candidats au trophée, a réagi à la photo par un message court mais porteur d'un soutien clair à son coéquipier : « Tu es un phénomène. Tu es mon candidat au Ballon d'Or. »

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Un soutien venu de l'intérieur du Barça

La position de Raphinha n'est pas isolée au sein du Barça, car Yamal bénéficie d'un large soutien du vestiaire, ainsi que de l'entraîneur Hansi Flick, du président du club Joan Laporta et de son vice-président Rafa Yuste, qui avaient déjà annoncé leur soutien à la candidature du jeune joueur au trophée.

Lamine aspire à entrer dans l'histoire du Ballon d'Or par la grande porte, en devenant le plus jeune joueur à être sacré de ce prestigieux trophée depuis sa création.

La cérémonie annonçant le lauréat du Ballon d'Or doit se tenir le 26 octobre prochain dans la capitale britannique, Londres, au milieu d'un vaste débat sur l'identité du joueur qui décrochera le trophée.

Une réponse à Mbappé ?

Les mots de Raphinha interviennent en même temps que les dernières déclarations de Kylian Mbappé, star du Real Madrid, sur son droit à remporter le Ballon d'Or cette année.

Mbappé a déclaré, dans de nouveaux propos ce jeudi au journal « As » : « Je pense que cette année est la bonne pour remporter le Ballon d'Or. La meilleure preuve, ce sont mes pieds. Quoi que je dise, le plus important pour moi reste le retour du Ballon d'Or au Real Madrid. Il doit revenir au Bernabéu, aux supporters de Madrid, pour ramener la joie dans tous leurs cœurs. Ils le méritent plus que quiconque. »

Mbappé avait déclaré à plus d'une reprise qu'il était le plus méritant du prestigieux trophée cette saison, soulignant qu'aucun joueur n'a offert de meilleures performances que lui cette année.

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Un duo offensif qui ne s'arrête pas

Le soutien de Raphinha à son coéquipier intervient au moment où le duo vit un début de saison exceptionnel avec le Barça, après être devenu la principale arme offensive de l'équipe sous la direction de Flick.

Après six journées de Liga, Raphinha a inscrit 9 buts, contre 7 buts pour Yamal, portant le total marqué par le duo à 16 buts.

La dernière fois qu'un duo du Barça a inscrit ce nombre de buts lors des six premières journées de Liga remonte à 86 ans.

Raphinha a volé la vedette face au Racing après avoir inscrit un triplé, portant son total à 9 buts en 6 matchs, égalant ainsi le chiffre réalisé par Lionel Messi sur la même période de la saison 2017-2018.

Yamal, de son côté, a lui aussi marqué lors de la victoire 7-2 du Barça, portant son total à 7 buts dans la compétition.

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