Raphinha répond aux « fuites sur la prolongation » par une déclaration décisive sur son avenir

Raphinha, la star du Barça, a tranché sur l'idée de prolonger son contrat avec le club catalan, affirmant qu'il serait heureux de poursuivre sa carrière au « Camp Nou » jusqu'à la retraite.

Dans un extrait d'une interview accordée à la radio « RAC1 », qui sera diffusée dans son intégralité plus tard ce vendredi, le joueur brésilien a clairement annoncé son accord pour prolonger son contrat avec le Barça, après des semaines de discussions sur la possibilité pour le club de le conserver plus longtemps.

Raphinha a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « AS » : « J'ai prolongé mon contrat jusqu'en 2028, et mon idée à l'époque était que j'aurais alors 30 ou 31 ans, et je ne savais pas comment j'arriverais à ce stade. »

Il a ajouté : « Mais au vu de la manière dont j'ai entamé cette saison, j'ai réalisé que j'avais la capacité de continuer pendant plusieurs années encore. Alors, oui, je serais heureux de prolonger un peu mon contrat et de terminer ma carrière ici, sans avoir besoin d'aller ailleurs. »

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Une condition de salaire doublé ?

Les déclarations de Raphinha interviennent alors que des informations ont circulé sur la complexité des négociations de prolongation avec le Barça, en raison de la demande de la star brésilienne de doubler son salaire actuel.

Le célèbre journaliste turc Ekrem Konur a affirmé, aujourd'hui via son compte sur la plateforme « X », que Raphinha avait posé comme condition à la direction du Barça d'obtenir le double de son salaire actuel, afin de devenir le mieux payé de l'équipe, pour accepter de prolonger.

Il a indiqué, selon ses sources, que le joueur avait formulé cette demande parce qu'il est conscient qu'il pourrait obtenir un salaire élevé dans d'autres clubs comme Al-Hilal, Liverpool, Arsenal et Manchester United.

Raphinha a réussi un excellent début de saison avec le Barça, marquant 11 buts en 7 matchs toutes compétitions confondues, plus que tout autre joueur évoluant dans les grands championnats européens.

Le Barça avait recruté Raphinha en provenance de Leeds United à l'été 2022, dans une transaction conclue à une période où Deco était l'agent du joueur, avant qu'il ne devienne par la suite le directeur sportif du club catalan.

Au cours des dernières semaines de la saison passée, les discussions se sont intensifiées autour d'un possible départ de Raphinha, avec la propagation de spéculations concernant la volonté du Barça de le vendre, en parallèle de rumeurs faisant état d'une prétendue crise familiale ayant affecté la situation économique de sa famille.

Les blessures dont le joueur a souffert dans la dernière partie de la saison, qui ont affecté son niveau, ont accru les spéculations sur son avenir, surtout avec une conviction au sein du Barça selon laquelle « Raphinha n'est pas éternel », ce qui a également été associé au recrutement d'Anthony Gordon et de Karim Adeyemi.

Malgré cela, l'influence de Raphinha dans le vestiaire du Barça demeure importante, aux côtés de sa valeur technique croissante, après avoir marqué plus de 50 buts au cours des deux dernières saisons.

Par ailleurs, son puissant début de saison, remarquable dans son nouveau poste d'attaquant de pointe, s'est imposé dans les calculs du club et a poussé Deco à agir afin de conserver le joueur.

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