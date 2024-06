Raphinha remet Ronaldinho à sa place

Raphinha a répondu aux critiques de Ronaldinho et a révélé que l'ancien joueur avait demandé à Vinicius des billets pour la Copa América.

L'attaquant du FC Barcelone a répondu avec vigueur aux récentes critiques de la légende du football Ronaldinho concernant l'état actuel de l'équipe nationale brésilienne. Ronaldinho, connu pour sa carrière illustre et ses talents de magicien, avait exprimé sa désapprobation à l'égard de la sélection brésilienne actuelle, la qualifiant de "l'une des pires équipes". Il a également juré qu'il ne regarderait pas la Selecao en action lors de la Copa América, car il en a assez des mauvaises performances de l'équipe.

Dans un message publié sur Instagram, Ronaldinho a écrit : "C'est fini les amis, j'en ai assez. C'est un moment triste pour ceux qui aiment le football brésilien. Il devient difficile de trouver l'envie de regarder les matchs. C'est peut-être l'une des pires équipes de ces dernières années, elle n'a pas de leaders respectables, seulement des joueurs moyens pour la majorité."

Dans une déclaration révélatrice, Raphinha a révélé qu'en dépit de ses mots durs, Ronaldinho avait demandé à Vinicius Jr. des billets pour voir le Brésil en direct aux États-Unis.

"Vinicius m'a dit que Ronaldinho avait demandé des billets pour assister à nos matches", a déclaré Raphinha aux journalistes.

Le commentaire de Raphinha a ajouté une couche d'ironie à la situation, suggérant que les critiques publiques de Ronaldinho pourraient ne pas être totalement en accord avec ses actions privées.

Raphinha n'a pas hésité à répondre directement aux commentaires de Ronaldinho. "Il est surprenant d'entendre des mots aussi forts de la part de quelqu'un que nous admirons tous", a déclaré Raphinha.

"Nous respectons Ronaldinho pour ce qu'il a accompli, mais il s'agit d'une nouvelle génération avec des forces différentes. Nous avons besoin d'encouragements et de critiques constructives, pas seulement de négativité. Nous travaillons dur pour ramener la gloire au Brésil. Je pense que vous devez en savoir plus que moi, il n'a jamais fait une telle déclaration [à notre égard]. Au contraire, il a toujours montré son soutien à l'équipe. Je le considère comme une idole, une référence. Tout le monde dans l'équipe, pas seulement les joueurs, mais tous ceux qui travaillent ici, le considèrent comme une référence. C'est un coup dur pour nous. Il est évident que nous ne sommes pas d'accord. C'est ma troisième année et je vois le dévouement, l'envie et la fierté de porter ce maillot. Je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit, je ne suis pas du tout d'accord, chacun a de la qualité, du mérite".

Avec des joueurs comme Vinicius Jr. et Rodrygo qui mènent la charge, et la foi inébranlable de Raphinha dans le potentiel de l'équipe, le Brésil vise à surmonter tous les défis et toutes les critiques. Le choc des générations, illustré par les échanges entre Ronaldinho et Raphinha, ajoute une dimension narrative au parcours du Brésil en Copa América. Les Brésiliens joueront leur premier match contre le Costa Rica le 24 juin.