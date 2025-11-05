Raphinha pète les plombs, l'énorme coup de gueule

Il a publié 17 stories Instagram retraçant ses buts, passes décisives et trophées de la saison précédente. Le Brésilien s'est ensuite confié sur sa frustration concernant le Ballon d'Or, sa complicité avec Lamine Yamal et son rêve de remporter la Coupe du Monde avec le Brésil.

Raphinha s'exprime sur les réseaux sociaux après avoir été snobé par la FIFPRO

Raphinha n'a pas pris à la légère son absence de la FIFPRO World XI. Quelques heures seulement après l'annonce de la composition, l'ailier barcelonais a inondé ses stories Instagram de publications célébrant son excellente saison 2024-2025, une saison qui, de l'avis de nombreux fans et experts, méritait d'être reconnue.

Le joueur de 28 ans a publié 17 stories mettant en avant ses performances marquantes, des récompenses individuelles aux prestations décisives. Parmi ces images figuraient des extraits de ses 34 buts, 25 passes décisives et une compilation des meilleurs moments de la saison du triplé national du Barça, une première dans leur histoire. Ce montage rappelait, de manière à peine voilée, l'année qui a marqué un tournant dans sa carrière. La sélection FIFPRO, établie par les joueurs du monde entier, a pourtant exclu Raphinha de son équipe type, malgré des statistiques record et un titre de Joueur de la Saison en Liga.

Une saison historique qui méritait d'être reconnue

Rares sont les joueurs qui ont connu une saison aussi complète que celle de Raphinha. Toutes compétitions confondues, il a été impliqué dans 59 buts et passes décisives, un niveau de performance rarement atteint depuis l'ère Messi-Ronaldo en Espagne.

En Liga, le Brésilien a été directement impliqué dans 29 buts, remportant le titre de Joueur de la Saison et menant Barcelone au sacre national. Son impact en Europe a été encore plus remarquable, avec 22 actions décisives en Ligue des Champions, le meilleur total individuel de l'histoire de la compétition.

Il a également brillé dans les moments décisifs : quatre buts et trois passes décisives contre le Real Madrid lors de quatre victoires en Clasico, un triplé face au Bayern Munich et un but contre l'Inter en demi-finale. L'excellence de Raphinha s'est aussi manifestée sur la scène internationale, avec cinq buts et passes décisives pour le Brésil, contribuant à sa qualification pour la Coupe du Monde 2026.

Pourtant, malgré ces distinctions, son nom était absent de la liste de la FIFPRO, un affront qui a mis en lumière la subjectivité souvent inhérente à ce type de récompenses et a renforcé la détermination de Raphinha à faire taire une fois de plus ses détracteurs.

« Une déception personnelle » - Raphinha se confie sur son résultat au Ballon d'Or

Dans une interview à cœur ouvert accordée à GQ Hype, Raphinha est revenu sur sa cinquième place au classement du Ballon d'Or, la qualifiant à la fois d'honneur et de revers personnel. « Quand on donne autant, qu'on travaille dur chaque jour et qu'on a le sentiment d'avoir réalisé une saison incroyable, on s'attend naturellement à figurer parmi les meilleurs », a-t-il déclaré. « Terminer cinquième est un honneur, bien sûr, mais j'espérais mieux. »

Malgré cette déception, la star du Barça a insisté sur le fait qu'il est satisfait de sa forme actuelle et de sa maturité en tant que joueur. « Ce qui rend ce moment si unique, c'est la combinaison de ma progression technique, de mon expérience accumulée et de mon équilibre mental », a expliqué Raphinha. « Aujourd'hui, je me sens capable de jouer avec plus de liberté, de mieux lire le jeu et de gérer la pression avec plus de maturité. »