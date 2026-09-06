Le Brésilien Raphinha Dias a poursuivi sa forme éclatante avec le Barça, après avoir inscrit le troisième but de son équipe face à Valence au stade de Mestalla, portant son total à 6 buts lors de ses 4 premiers matches en Liga cette saison, et se plaçant ainsi dans une liste exceptionnelle aux côtés de la légende du club Lionel Messi.

Selon le journal « Mundo Deportivo », Raphinha est devenu le deuxième joueur seulement au XXIe siècle à inscrire 6 buts lors des 4 premiers matches de son équipe en une seule saison de Liga, après que Messi l'eut précédé dans cet accomplissement avec le Barça à deux reprises.

Messi avait réalisé le même chiffre lors des saisons 2012-2013 et 2013-2014, après avoir inscrit 6 buts lors des 4 premiers matches de chaque saison, avant que Raphinha ne réitère l'exploit des années plus tard, confirmant ainsi son début offensif solide avec le club catalan.

Raphinha a débuté la saison avec un doublé face à Elche, puis a marqué contre l'Athletic Bilbao, avant d'inscrire un autre doublé face au Rayo Vallecano, pour enfin faire trembler à nouveau les filets contre Valence, portant son total à 6 buts et prenant seul la tête des buteurs de la Liga avec un but d'avance sur Camello, l'attaquant du Rayo Vallecano.

Et l'ambition de Raphinha ne s'arrête pas à égaler le record de Messi, puisqu'un nouveau défi historique se dresse désormais devant lui : marquer lors d'un cinquième match consécutif, un exploit que seuls César Rodríguez et Zlatan Ibrahimović ont réalisé avec le Barça dans l'histoire de la Liga.