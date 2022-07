Raphinha, l'ultime offensive du Barça

Selon Diario Sport, le FC Barcelone s'intéresse à Raphinha, l'ailier de Leeds United.

Le club catalan a soumis une offre finale de 55 millions d'euros pour le Brésilien et attend la réponse du club de Premier League.

C'est moins que ce que Chelsea a offert pour Raphinha, mais le Brésilien a clairement fait savoir qu'il ne voulait rejoindre que le FC Barcelone - ce qui pourrait aider à franchir la ligne. Leeds prendra une décision dans les prochaines heures avant le départ de son équipe pour une tournée de pré-saison en Australie.

Raphinha a rejoint Leeds à l'été 2020 en provenance de Rennes et est devenu depuis l'un des attaquants les plus excitants de la Premier League. Aussi tenace que talentueux, le joueur de 25 ans est devenu un international brésilien lors de son passage à Elland Road et fera partie de l'équipe de Tite en route pour la Coupe du monde. Il changerait le visage de l'attaque de Barcelone.