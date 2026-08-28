Raphinha l'exception : Flick pulvérise le record de Guardiola au Camp Nou

Lors d'une soirée historique sur la pelouse du Spotify Camp Nou, Hansi Flick ne s'est pas contenté de décrocher la victoire : il est entré par la grande porte dans les annales du FC Barcelone. L'entraîneur allemand a en effet aligné le onze de départ le plus jeune de l'histoire du club à domicile, avec une moyenne d'âge stupéfiante de seulement 23,18 ans, pulvérisant un record qui tenait depuis 14 ans.

Selon le journaliste Oriol Domènech, le onze qui a débuté la rencontre de ce soir est le plus jeune de l'histoire du Barça au Camp Nou, dépassant la fameuse composition de Pep Guardiola face au BATE Borisov en Ligue des champions en 2011.

Un onze issu de La Masia, Raphinha seul rescapé du siècle dernier

Fait marquant, la composition comptait sept joueurs formés à l'académie de La Masia, en plus de deux internationaux espagnols, Pedri et Joan García. Parmi les onze joueurs, seuls Raphinha et Anthony Gordon sont nés hors d'Espagne.

Les chiffres révèlent l'ampleur de la révolution de la jeunesse menée par Flick : parmi tous les titulaires, Raphinha (né en 1996) était le seul joueur né au XXe siècle, tandis que Joan García, Eric García et Anthony Gordon sont nés en 2001, Gerard Martín et Pedri en 2002, et Fermín en 2003.

Mais la plus grande surprise résidait dans le choix de Flick de s'appuyer sur quatre joueurs nés en 2007 d'un seul coup dans le onze de départ : Pau Cubarsí, Marc Bernal, Xavi Espart et Lamine Yamal.

Le Barça, le plus jeune d'Espagne et le cinquième d'Europe

Cette orientation vers la jeunesse ne se limite pas à un seul match : il s'agit d'un projet global mis en place par Deco. Le Barça possède actuellement le onze le plus jeune de la Liga avec une moyenne de 24,2 ans, à égalité avec Levante. C'est également la cinquième équipe la plus jeune des cinq grands championnats d'Europe, derrière Auxerre (23,6), Parme (23,4), Toulouse (22,5) et Strasbourg (22).

L'équipe compte actuellement 11 joueurs de moins de vingt ans, dont trois — Lamine Yamal, Cubarsí et Bernal — disposent d'une large expérience au plus haut niveau bien qu'ils n'aient pas dépassé les dix-neuf ans.

En revanche, le club ne compte que cinq joueurs de plus de trente ans : Szczęsny (36 ans), Cancelo (32 ans), Livaković (31 ans), Christensen et Rodri (30 ans), dont trois sont de nouvelles recrues, tandis qu'Anthony Gordon (25 ans) et Adeyemi (24 ans) renforcent ce que Deco appelle la « classe moyenne » de l'équipe.

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Avec ce onze, Flick a officiellement battu le précédent record détenu par Guardiola en décembre 2011, lorsqu'il avait aligné cinq joueurs de l'équipe réserve — Bartra, Rafinha, Cuenca, Montoya et Sergi Roberto — dans un match qui s'était soldé par un 4-0 face au BATE Borisov.