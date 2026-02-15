Raphinha, enfin une bonne nouvelle

Les Blaugrana étaient privés de deux joueurs clés, Pedri et Raphinha, mais l'un d'eux est sur le point de faire son retour.

Les Catalans ont été surclassés par les Colchoneros au Metropolitano, une rencontre qui n'a laissé aucune trace positive pour Hansi Flick. L'entraîneur allemand a recadré ses joueurs en interne pour leur manque d'implication à Madrid, mais ces derniers avaient également des questions à lui poser. Il semblerait que l'effectif barcelonais souhaite voir son style de jeu, basé sur un pressing haut, utilisé avec plus de finesse à l'avenir.

L'un des problèmes qui est devenu de plus en plus évident est la difficulté du FC Barcelone à mettre en œuvre ce style de jeu sans Pedri et Raphinha. Le Canarien devrait être absent au moins une semaine supplémentaire, mais selon le quotidien AS, Raphinha pourrait être apte à jouer contre Gérone lundi soir. Le Brésilien a participé à une partie des séances d'entraînement avec ses coéquipiers vendredi et samedi. Une décision sera prise dimanche après leur dernière séance avant le déplacement à Montilivi.

Le remplaçant naturel de Raphinha sur le côté gauche est Marcus Rashford, mais l'international anglais a manqué le match contre l'Atlético en raison d'une blessure au genou. Son état ne s'est pas amélioré et il est probable qu'il manque la rencontre face à Gérone, tout comme Andreas Christensen, Pedri et Gavi.

Raphinha étant peu susceptible d'être titulaire, Roony Bardghji, Ferran Torres, Fermin Lopez ou Dani Olmo devrait débuter la rencontre contre Gérone. Le Barça cherchera à conserver son avance en tête du classement, qui ne sera plus qu'à un point si le Barça et le Real Madrid remportent leurs deux matchs.