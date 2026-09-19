Raphinha détrône Messi, et Flick l'empêche de « détruire » Ronaldo

Le Brésilien Raphinha est proche de prolonger son contrat avec le Barça jusqu'en 2030, les négociations entre les deux parties évoluant de manière positive, selon ce qu'a annoncé Deco devant l'assemblée générale du club, en plus des travaux menés pour prolonger les contrats de Xavi Espart et de Marc Bernal.

L'annonce est intervenue le jour même où Raphinha a poursuivi sa forme éclatante, après avoir inscrit un triplé face à Séville lors de la septième journée du championnat d'Espagne, portant son total à 12 buts dans la compétition cette saison et confirmant son statut de l'un des éléments les plus marquants du Barça depuis le début de l'exercice.

Selon les données du réseau statistique « Opta », Raphinha a déjà dépassé les chiffres de la star argentine Lionel Messi au nombre de buts lors des 7 premiers matches de la saison au XXIe siècle, et seul Cristiano Ronaldo l'a devancé sur ce total, lui qui avait inscrit 13 buts avec le Real Madrid lors de la saison 2014-2015 ; Raphinha espérait égaler ou battre le record du Portugais, n'eût été sa sortie à la 76e minute.

Raphinha vit ses meilleurs moments depuis son arrivée au Barça, après avoir réussi à s'adapter à son nouveau rôle de faux avant-centre. Il n'a en effet quitté la liste des buteurs que lors d'un seul match de championnat, face à Levante, tandis qu'il a marqué un but ou plus dans le reste des rencontres, et il en est désormais à un triplé sur deux matches consécutifs.

Le Barça souhaite conserver son capitaine pour une longue période, tandis que Raphinha a rapidement donné son accord à l'idée d'une prolongation, se sentant à l'aise au sein du club et de la ville et nourrissant l'ambition de poursuivre sa carrière avec le club catalan, voire de la terminer sous le maillot du Barça.

Les négociations se sont intensifiées ces derniers jours, Deco ayant assuré à l'assemblée générale que l'accord suit le plan établi, dans un contexte de rapprochement évident entre les deux parties, ce qui ouvre la voie au maintien de Raphinha au Barça jusqu'en 2030.