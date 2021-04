Raphinha avait 20 minutes pour décider de rejoindre Leeds ou de rester à Rennes

L'attaquant brésilien a bouclé son transfert à Elland Road depuis Rennes alors que le mercato estival se préparait à fermer ses portes.

Raphinha a révélé qu'il n'avait eu que 20 minutes pour prendre la décision de rejoindre Leeds United, le Brésilien poursuivant son rêve de jouer en Premier League alors que le mercato estival était sur le point de fermer. Les Whites ont tardé à avancer leurs pions pour faire venir l'attaquant brésilien en provenance du Stade Rennais, le promu se donnant peu de temps pour renforcer les rangs de Marcelo Bielsa avant que le marché des transferts ne ferme ses portes.

Heureusement pour eux, Raphinha a toujours voulu exercer son métier de footballeur dans l'élite anglaise et a pu donner son feu vert à un accord qui a bien fonctionné pour toutes les parties concernées. Raphinha a expliqué à FourFourTwo comment son transfert à Leeds a eu lieu : "Le conseil d'administration a déclaré : "Nous avons accepté une offre de Leeds, alors maintenant c'est votre décision : voulez-vous partir ou rester ?"

"Si je voulais partir, il y avait un vol privé qui m'attendait pour aller en Angleterre et subir un examen médical avant de signer le contrat. Eh bien, si je disais que c'était une décision simple, je mentirais. C'était définitivement une décision difficile. Et j'avais 20 minutes pour donner ma réponse ! Assez compliqué, non? D'une part, je venais d'aider Rennes à atteindre la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, et ça aurait été génial de participer à cette campagne unique. D'un autre côté, j'ai eu l'offre d'un grand club traditionnel comme Leeds, qui profitait également d'une belle dynamique après son retour en Premier League", a ajouté le Brésilien.

"J'ai toujours regardé la Premier League"

Le joueur de 24 ans a ajouté : "Croyez-le ou non, le football anglais a toujours été ma cible numéro un. Aussi loin que je me souvienne, quand j'ai commencé à regarder le football à la télévision, la Premier League était là. J’aime regarder les matchs anglais, car c’est un championnat spécial plein de traditions, de grands clubs, d’entraîneurs et de joueurs. C’est aussi compétitif, car il y a tellement d’équipes de grande qualité".

"Mon désir de jouer pour un club anglais a été ma première pensée avant de signer pour Leeds, alors vous pouvez imaginer à quel point je suis heureux de porter leur maillot en Premier League", a conclu Raphinha. Le talentueux Sud-Américain s'est rapidement fait aimer des supporters de Leeds avec un certain nombre de fulgurances. Sa vitesse, ses dribbles et son penchant à produire du spectacle lui ont permis de voir sa côte continuer à monter en flèche en Angleterre.

Raphinha a marqué six buts et a délivré autant de passes décisives sous les couleurs de Leeds United, avec autres clubs de Premier League observant de près son cas suite à ses bonnes performances. Les rumeurs suggèrent que Manchester United et Liverpool font partie des clubs qui surveillent de près le développement de l'ailier brésilien, avec un potentiel autre transfert dans les tuyaux dans les prochains mois.