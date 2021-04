Nantes - Kombouaré : "Il y a de la tristesse"

Nantes s'est une nouvelle fois incliné sur la pelouse de Rennes, au terme d'une nouvelle prestation bien décevante.

Tout va toujours aussi mal à Nantes. Avant-derniers, les Canaris se sont encore inclinés sur la pelouse de Rennes et continuent de s'enfoncer dans cette lutte pour le maintien.

"ll y a de la déception, de la frustration, de la tristesse, s'est lamenté Antoine Kombouaré au coup de sifflet final au micro de Canal Plus Sport. Je vois une deuxième mi-temps pauvre.

"Autant la première, on a été conquérants et capables de bien défendre, autant la deuxième on a trop subi. On a manqué d'enthousiasme, d'allant offensif, peut-être de courage aussi. Il faut prendre des risques dans les matches, il faut oser, il faut tenter... Il faut se remettre au boulot mardi et travailler pour aller chercher des points."

Le manager nantais a regretté le manque de qualité dans la prestation proposée par ses joueurs, beaucoup trop peu dangereux tout au long de la rencontre.

"Aujourd'hui, on était partis avec l'idée de bien défendre, de ne pas prendre de but. Il n'y a pas eu de continuité avec le match de Nice, où on avait réussi à se procurer beaucoup d'occasions. On a encore des manques techniques", a poursuivi l'ancien coach du PSG.

"On n'arrive pas à se projeter vers l'avant pour aller jouer plus haut et soutenir les attaquants, on se précipite. Même si à la fin on a une énorme occasion, ça ne suffit pas. La pression pèse depuis un moment.

"C'est une saison compliquée. Mais peu importe la manière dont on va se maintenir, si on doit passer par les barrages on le fera, mais on y croit jusqu'au bout."

Même son de cloche du côté de son gardien, Alban Lafont : "On est très déçus mais le plus important, c'est de relever la tête, il va falloir tout donner pour obtenir le maintien. On a manqué de folie. Offensivement on n'a pas pris assez de risques. Le moral est forcément touché, depuis un moment.

"On est dans une situation compliquée, il y a des choses qu'on n'arrive pas à régler. Mais tant qu'on n'est pas condamnés, on ne va pas lâcher. Il y a de très bons joueurs dans l'équipe, avec une bonne mentalité, je ne suis pas inquiet."

La suite s'annonce ardue pour les Nantais, avec la réception de Lyon dès le week-end prochain. Il faudra ensuite batailler avec des équipes de deuxième partie de tableau : Strasbourg, Brest, Bordeaux, Dijon et enfin Montpellier.