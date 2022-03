Raphinha au Barça, le coach de Leeds vend la mèche

Marsch et tout le monde à Leeds United sont concentrés sur leur lutte actuelle contre la relégation en Premier League et l'Américain n'a pas parlé au joueur de Barcelone, mais il sait que c'est une possibilité.

"Malgré ce qui se dit à l'extérieur, je ne lui ai pas dit un mot sur Deco ou Barcelone, mais tout le monde sait que c'est possible", a déclaré Marsch, cité par Sky Sports.

"C'est un grand talent. Je veux juste qu'il devienne le joueur que je sais qu'il peut être.

"Tout le monde ici veut profiter du football qu'il peut pratiquer et, bien sûr, nous voulons qu'il reste le plus longtemps possible. C'est un joueur fantastique et une très bonne personne."