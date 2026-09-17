Le Brésilien Raphinha, capitaine du Barça, estime que lui et ses coéquipiers sont assoiffés de succès, soulignant la nécessité de continuer à progresser lors de la prochaine période.

Raphinha a inscrit un triplé lors de la large victoire du Barça face au Racing Santander (7-2), mercredi dernier, à l'occasion de la sixième journée de Liga.

Raphinha brille clairement au poste d'avant-centre qu'il occupe depuis le début de la saison en cours, puisqu'il domine le classement des buteurs de Liga avec 9 buts.

Raphinha a déclaré après la rencontre : « Il est toujours important de prendre conscience de notre besoin de progresser dans certains domaines. Je ne dirai jamais que je joue bien ; je cherche toujours à améliorer tout ce que je peux. Je suis heureux des buts et de la victoire, c'est le plus important, mais nous devons continuer à progresser. »

Il a ajouté, à propos de son rôle au poste d'avant-centre, selon le journal « Marca » : « Je me sens à l'aise et je marque des buts. »

Il a poursuivi : « Les joueurs sont assoiffés de victoire et aspirent toujours à plus. Nous avons cet état d'esprit selon lequel, dès que l'occasion se présente, nous devons créer davantage d'occasions, et cela apparaît clairement sur le terrain. Nous nous soutenons énormément les uns les autres. »

Il a enchaîné au sujet de l'Allemand Hansi Flick, l'entraîneur du Barça : « C'est l'entraîneur qui a changé ma façon de penser et le regard que je porte sur moi-même. Je l'ai toujours dit. Je lui suis extrêmement reconnaissant. »

Il a conclu ses propos : « Nous devons toujours penser à l'intérêt de l'équipe. En première mi-temps, Lamine a commis une erreur, et c'est tout à fait normal. Je l'aiderai autant que je le pourrai, mais pas seulement lui. Nous sommes une seule famille. »

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