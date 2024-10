Raphaël Varane : Un nouveau terrain de jeu inattendu à Côme (officiel)

Como vs Parme

A peine retraité, Raphaël Varane revient déjà sur le terrain d’une autre manière.

Le 25 septembre dernier, Raphaël Xavier Varane a annoncé qu’il raccroche les crampons quelques semaines après une blessure, qui l’a contraint à plusieurs mois d’absence sur le terrain de football en tant que joueur. Mais moins d’un mois après cette annonce, l’ancien défenseur central de l’équipe de France fait son retour aux affaires.

Varane nommé administrateur par Côme 1907

Après quatorze ans dans le monde professionnel, Raphaël Varane a mis un terme à sa carrière de footballeur le 25 septembre dernier alors qu’il n’a joué qu’un seul match cette saison avec Côme 1907 où il a signé lors du dernier mercato estival. Mais près d’un mois après cette annonce, le joueur revient et intègre le bord du club italien.

Dans un communiqué officiel, ce samedi 19 octobre 2024, le club promu en Serie A annonce la nomination de l’ancien défenseur du Real Madrid comme administrateur de Côme. « Côme 1907 a le plaisir d’annoncer la nomination de Raphaël Varane en tant qu’administrateur », indique la note du club. Ensuite, la formation italienne donne des détails sur les missions du Français au sein de l’équipe.

« Varane collaborera avec Osian Roberts, responsable du développement de Côme 1907, et Juliette Bolon, responsable du programme d'éducation, pour soutenir les efforts de développement des jeunes du club. Son engagement profitera non seulement aux joueurs mais aussi à la communauté au sens large grâce à des initiatives éducatives. En intégrant la formation académique, le leadership et la formation professionnelle dans les programmes pour les jeunes, Varane vise à aider les jeunes athlètes à se préparer à la vie au-delà du football », ajoute Côme dans le communiqué.