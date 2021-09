Rangers-OL : "Lyon devrait jouer la Ligue des champions" selon Gerrard

L'ancienne gloire des Reds, aujourd'hui entraîneurs des Rangers, redoute le match face à l'OL en Ligue Europa.

Jeudi, à 21h00, l'Olympique Lyonnais jouera son premier match de la phase de groupes de la Ligue Europa 2021-2022. L'OL affrontera à Glasgow les Rangers dont l'entraîneur est Steven Gerrard.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, « Stevie G » s'est montré admiratif de l'OL, une équipe qu'il redoute : « Lyon a de très bons joueurs, c'est un gros club qui devrait être en C1. Ils ont aussi un entraîneur très expérimenté et on ne se fait aucune illusion sur la difficulté du match que nous avons à jouer demain. Ce sera un gros test, sans aucun doute, il faudra un niveau de concentration élevé, sinon contre ces équipes on est punis très vite. »

Contre les Rangers, l'OL sera privé de Moussa Dembélé (douleur à une cuisse) mais pour Steven Gerrard, cela ne veut pas dire que son adversaire sera moins fort : « Ce serait très naïf de croire que Lyon sera moins fort juste parce qu'un joueur lui manque. »

Gerrard reconnaît cependant que l'OL n'est pas encore à plein régime car le club français est dirigé par Peter Bosz depuis cet été : « Quand un nouvel entraîneur arrive, cela prend du temps de construire un style de jeu et un système. Il faut que les joueurs et l'entraîneur s'habituent les uns aux autres. »

L'article continue ci-dessous

L'entraîneur des Rangers espère d'ailleurs en profiter : « On peut toujours apprendre en jouant contre les meilleures équipes [...] Les matches face à des équipes comme Lyon, c'est ce que tout le monde veut vivre. On a confiance dans le fait qu'on peut jouer à ce niveau et être compétitifs, on veut leur poser des problèmes. »

Enfin, Steven Gerrard a rendu hommage à Gérard Houllier, décédé le 14 décembre dernier, et qui fut son entraîneur à Liverpool : « J'aurais aimé qu'il soit là demain soir. C'est lui qui m'a lancé, qui m'a donné ma première chance, et grâce à lui, j'ai tellement appris en termes d'éducation et de connaissances... Le jour où j'ai appris sa mort a été une journée très triste pour moi et pour ma famille. J'espère que Gérard verra le match de là-haut demain soir et qu'il sera très fier des deux équipes. »