OL, le mea-culpa de Moussa Niakhaté

Arrivé à l’OL cet été, Moussa Niakhaté est revenu sur sa première bourde avec le club rhodanien, lundi.

Les championnats sont actuellement à l’arrêt, laissant à la première fenêtre internationale de la saison. Cependant, cette trêve est aussi le moment pour les clubs de faire un premier bilan de leur début de saison. Un exercice qui n’épargne pas, non plus, les joueurs et surtout ceux qui ont rejoint une nouvelle destination cet été. C’est d’ailleurs ce qu’a fait Moussa Niakhaté, recrue estivale de l’Olympique Lyonnais, ce lundi dans un entretien avec Canal+.

Moussa Niakhaté frustré par ses débuts ratés avec l’OL

A l’instar des autres cadors de Ligue 1, l’OL n’est pas resté les bras croisés sur le marché des transferts, cet été. Avec une Ligue Europa à disputer cette saison, Lyon a fait venir de nouveaux renforts tels qu’Abner Vinicius, Georges Mikautadze, Wilfrid Zaha ou encore Moussa Niakhaté. Le dernier cité est d’ailleurs devenu la recrue la plus chère de l’histoire de l’OL après que le club a déboursé 31,9 millions d’euros pour le chiper à Nottingham Forest.

Cependant, Moussa Niakhaté n’a pas connu un bon début avec les Gones. L’international sénégalais s’était même rendu auteur d’une bourde entrainant un but contre Rennes lors de la première journée de Ligue 1 (défaite 3-0). S’il n’en a pas l’habitude, le défenseur de 28 ans n’est pas près d’oublier cette séquence qui a entaché ses débuts avec Lyon.

L'article continue ci-dessous

« Habituellement, ça ne m'arrive pas. C'est la première fois que je fais une erreur de ce type-là. Après, tu ne peux pas la zapper. Il faut toujours analyser les choses et ne pas fermer les yeux. C'est juste une chose à ne pas reproduire parce que ça met ton équipe dans le trou », lance-t-il au micro de la chaîne cryptée.

Moussa Niakhaté veut faire plaisir aux supporters de l’OL

Toutefois, cette erreur n’a pas ébranlé la confiance de Pierre Sage vis-à-vis du joueur. Moussa Niakhaté était encore titulaire lors des rencontres contre Monaco (défaite 2-0) et Strasbourg (victoire 4-3). Ce qui ne devrait pas changer dimanche prochain lors du choc contre Lens, comptant pour la quatrième journée de Ligue 1.

S’il ne risque pas d’oublier sa bourde de sitôt, Moussa Niakhaté veut se servir des prochaines échéances de l’OL pour faire plutôt montre de ses qualités et rectifier le tir. « Quand tu viens d'arriver au club, ce n'est pas la meilleure chose à faire. C'est comme ça, c'est mon histoire avec Lyon. Elle commence comme ça, le principal c'est de rectifier le tir le plus rapidement possible et montrer mon réel niveau et mes compétences », confie l’international sénégalais.