Sergio Ramos, légende du Real Madrid, a exprimé sa grande admiration pour le défenseur du Barça, Pau Cubarsi.

Ramos n'a pas hésité à saluer les qualités de Cubarsi, âgé de 19 ans, mettant en lumière le calme et la constance remarquables dont il fait preuve sur le terrain malgré son jeune âge.

Le vétéran andalou a évoqué la capacité du défenseur du Barça à gérer la pression qu'imposent les hauts niveaux, soulignant l'étendue de sa maturité exceptionnelle.

Le site Tribuna a publié les déclarations de Ramos, qui a affirmé : « Cubarsi m'a beaucoup impressionné. Ce qui me surprend le plus chez lui, c'est le calme dont il fait preuve. À un tel âge, jouer avec autant de confiance et prendre des décisions avec autant de maturité, c'est quelque chose d'anormal. »

Interrogé sur la question de savoir si le jeune joueur suivait une trajectoire de carrière semblable à la sienne, l'ancien capitaine de la sélection espagnole a évité toute comparaison directe et a plutôt appelé à respecter le développement propre au joueur.

Il a précisé : « Je ne veux pas que Cubarsi soit le nouveau Sergio Ramos. Je veux qu'il soit la meilleure version possible de Pau Cubarsi. Il a quelque chose de spécial, et il a encore une énorme marge de progression devant lui. »

Enfin, la légende de la défense espagnole a fait part de sa confiance dans l'avenir qui attend le jeune axial, en définissant les fondements dont il a besoin pour asseoir sa carrière au fil du temps.

Il a insisté : « S'il continue à travailler, qu'il conserve son humilité et qu'il ne perde pas sa forte envie de progresser, il a tout pour devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. »

Il a conclu : « J'espère que viendra le jour où l'on parlera des meilleurs défenseurs d'Espagne et où Pau Cubarsi sera présent parmi eux, au rang des meilleurs. »

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