Ralf Rangnick futur directeur sportif de la Roma ?

Ralf Rangnick est libre de tout contrat depuis son départ de la structure Red Bull.

Avec l'arrivée de son nouveau propriétaire, le groupe Friedkin, la Roma est entrée dans une nouvelle ère et veut se rapprocher des sommets du foot italien.

Et selon la Gazzetta dello Sport, le club romain souhaiterait faire de Ralf Rangnick son nouveau directeur sportif.

Agé de 62 ans, Ralf Rangnick vient de passer huit ans au sein du groupe Red Bull et a résilié son contrat en fin juillet. Il a notamment entraîné le RB Leipzig et a été « Chief Director of Global Football », supervisant les clubs de la structure Red Bull : Leipzig, , New York et Bragantino.

Dans une interview accordée au Corriere della Sera, Ralf Rangnick a évoqué le club romain sans parler de son futur : « Rome est ville de dimension mondiale et son club est un grand nom du football européen mais il a remporté son dernier titre de champion il y a vingt ans et son dernier trophée il y a douze ans. Il sera intéressant de voir comment les nouveaux propriétaires remettront le club sur la voie du succès. »