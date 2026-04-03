Rakitić : la domination européenne du Real Madrid s'explique clairement

L'ancien joueur du FC Barcelone, le Croate Ivan Rakitić, estime que la domination du Real Madrid en Ligue des champions « n'est pas inexplicable », considérant que l'excellent travail accompli par le club madrilène est la principale raison de ces résultats.

Rakitić a ajouté, lors d'une conférence de presse : « C'est très clair... Quand on fait bien les choses, ça porte ses fruits, et le Real Madrid fait beaucoup de choses de manière excellente. »

Il a poursuivi : « Je comprends qu'il y ait des avis divergents sur Arbeloa, le Real Madrid, le style de jeu et tout le reste... mais les résultats sont là, et ce n'est pas un hasard. »

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Et il a ajouté : « Aucun joueur qui arrive au Real Madrid n’a rien de garanti d’avance… Quand on fait les choses correctement, le football vous récompense, et quand on ne les fait pas, il ne vous récompense pas. »

Rakitić a poursuivi : « J’ai dit après le match contre City qu’il fallait se méfier du Real Madrid… Pour moi, le Real Madrid a toujours été et reste le favori face à City… Si l’on regarde les autres équipes, City peut sembler plus fort, mais le Real Madrid a toujours été le favori, car il possède un palmarès impressionnant en Ligue des champions. »

Le Real se prépare actuellement à affronter le Bayern Munich en quarts de finale de la compétition continentale, tandis que Barcelone affrontera son compatriote, l’Atlético de Madrid.